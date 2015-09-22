КИУ: В четырех крупнейших городах потенциальные кандидаты применяют админресурс и бюджетные средства при подготовке к местным выборам

Киев. 22 сентября. УНИАН. В Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске потенциальные кандидаты применяют админресурс и бюджетные средства при подготовке к местным выборам 25 октября.

Об этом генеральный директор ВОО «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в отличие от кампании по подготовке к местным выборам 2010 года, власть не использует административный ресурс.

«То есть, когда государство давит на правоохранителей, на бюджетников, на СБУ и использует их, как инструмент достижения результата на выборах», - напомнил Кошель.

При этом он заявил, что «мы видим массовое явление использования административного ресурса в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске. Это действительно четыре проблемные города, где потенциальные кандидаты проводят кампании фактически за средства местных бюджетов», - добавил он.

Кошель считает, что руководители областных управлений Министерства внутренних дел «должны взять на себя персональную ответственность за недопущение фактов подкупа и фактов использования админресурса».

По его словам, это также будет критерием персональной ответственности руководителей милиции в областях.

Политолог Вадим Карасев считает, что нынешняя избирательная кампания будет «жесткой, серьезной, конкурентной».

«Это уникальная кампания по выборам в местные органы власти. Очевидно, что это связано с процессами децентрализации и регионализации украинской политики, новыми полномочиями местных советов, а это новый ресурс не только у местных политиков среднего и малого профиля, но и мощный ресурс у экономических кланов и надстроенных над ними крупных общенациональных известных политических партий, то есть, это борьба за новую систему власти на местах», - сказал он.

По словам эксперта, также сейчас идет формирование новой партийной системы, поэтому многие политические силы как новые, так и старые, принимают участие в ее создании.

Политолог считает, что в центре и на западе Украины будут доминировать общенациональные брендовые партии, которые сегодня представлены в парламенте, «и здесь мало шансов для новых политических проектов, которые созданы под регионализации украинской политики, под децентрализацию и под утечку серьезной политики на региональный уровень».

При этом, по мнению Карасева, на востоке «ситуация более интригующая, потому что самой большой общенациональной политической силой, которая могла бы рассчитывать здесь на определенный результат, был «Оппозиционный блок», но под местные выборы были созданы новые достаточно перспективные политические проекты, которые не хотели ассоциироваться с «Оппозиционным блоком».

Карасев отметил, что самым интересным «плацдармом борьбы старого и нового и борьбы за утверждение новой позитивной оппозиционности низового регионального уровня» является, в частности, Харьков.

По его словам, в этом городе нет «Оппозиционного блока», поэтому борьба здесь обостряется за избирателей, которые когда-то поддерживали Партию регионов.

«Бой за это наследство ведут местные политические тяжеловесы, я бы сказал, титаны местной политической борьбы - это действующий мэр Кернес и Александр Фельдман - один из лидеров партии «Наш край», и если бы был зарегистрирован «Оппозиционный блок», то еще бы к этому присоединился Добкин, и это было бы «три танкиста – три веселых друга», и это был бы электоральный фест с залихватской интригой», - отметил политолог.

По его словам, даже в случае победы Кернеса на выборах мэра Харькова, большинство в городском совете может быть сформировано не его, а партии "Наш край".

"Задача этих выборов - не только выиграть мэрскую должность, а еще и иметь промэрское большинство, промэрского секретаря местного совета", - добавил Карасев.