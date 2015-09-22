ГП "Интелзахист" инициирует проведение всеукраинского форума по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в Киеве 29-30 сентября

Киев. 22 сентября. УНИАН. Госпредприятие “Интелзахист” инициирует проведение первого в Украине бизнес-форума Protect your brand по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности и поддержки делового имиджа компаний.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор предприятия Виктор Лещинский, форум пройдет в Киеве 29-30 сентября.

“Форум предполагает два дня. Первый день будет посвящен защите авторских и смежных прав в интернете, а второй день предназначен для общения с бизнесом, защиты брендов”, - сказал Лещинский.

По его словам, проведение бизнес-форума позволит собрать представителей власти, культуры и экспертов для обсуждения данной проблемы с целью совместной разработки законодательной базы для защиты авторских прав и борьбы с недобросовестной конкуренцией в сфере бизнеса.

Присутствовавшая на пресс-конференции начальник управления надзора за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной собственности Государственной службы интеллектуальной службы Украине Антонина Малыш отметила, что деятельность службы, которая является соорганизатором проведения форума, сегодня сосредоточена на приведении украинского законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности в соответствие с европейскими стандартами.

“Сегодня деятельность любого госоргана направлена на имплементацию Соглашения об ассоциации. И все законодательные работы в этой части сосредоточены именно на имплементации директив Европейского Союза, которые являются тем инструментом, с помощью которого нам удастся упростить процедуры хозяйственной деятельности и сосредоточиться на вопросах защиты интеллектуальной собственности”, - сказала Малыш, добавив, что проведение форума позволит провести консультации службы с профессиональной средой и совместно разработать программу изменений в украинское законодательство в этой сфере.

Как в свою очередь отметила главный редактор журнала “Интеллектуальная собственность в Украине” Ирина Абдулина, законодательная база в сфере защиты интеллектуальной собственности устарела и не отвечает современным требованиям.

“Украина неоднократно на протяжении последних пяти лет была признана страной-пиратом Американской торговой палатой. Международное и европейское сообщество в том числе подталкивает украинское правительство, для того чтобы начали проводиться законодательные изменения с авторским и смежным правом”, - сказала Абдулина.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/60094