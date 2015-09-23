Родственники погибших от взрыва на нефтебазе под Киевом пожарных обвиняют следствие в непрозрачности расследования трагедии

Киев. 23 сентября. УНИАН. Родственники пожарников, погибших от взрыва, случившегося в июне этого года на нефтебазе «БРСМ-Нафта» под Киевом, обвиняют следственные органы в непрозрачности расследования и призывают генпрокурора взять следствие под личный контроль.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представляющий интересы потерпевших адвокат Александр Мирошник.

"У нас есть веские основания не доверять следствию. Мы считаем, что следствие может принять неверное направление и начать искать виновных не там, где нужно искать... Следствие уже идет больше чем три месяца, и за все это время я видел следователя всего дважды. На все наши требования ознакомиться с материалами следствия, те документы, которые дали бы понимание, что вообще делается, никакой официальной реакции вообще нет", - сообщил Мирошник.

По словам адвоката, несмотря на то, что потерпевшей стороне было предоставлено право на ознакомление с материалами расследования, следственные органы в установленный законом срок не предоставили как материалы дела, так и письменный отказ в их предоставлении. К тому же, по словам адвоката, у потерпевшей стороны сложилось впечатление, что следствие намерено сделать виновными в гибели пожарников руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"При последнем разговоре со следователем у нас сложилось устойчивое впечатление, что следствие идет двумя путями. С одной стороны, виновниками являются сотрудники и руководство нефтебазы, а с другой стороны - следствие ищет виновников среди руководителей тушения пожара. Мы считаем, что это делается для того, чтобы не привлекать к ответственности собственников этой нефтебазы", - сообщил Мирошник.

Кроме того, адвокат призвал руководство профильных ведомств обеспечить прозрачное проведение расследования случившейся трагедии и привлечь к ответственности главных собственников нефтебазы.

"Мы требуем от Генпрокуратуры и лично от генерального прокурора Шокина (Виктора Шокина – УНИАН) поставить дело на личный контроль. Мы требуем от министра внутренних дел (Арсена Авакова – УНИАН) достоверной информации о ходе этого следствия. Мы требуем наказать виновников из числа собственников и руководителей нефтебазы, потому что в рамках этого уголовного дела не идет речь о нарушении норм безопасности, это только последствия. Речь также идет об уклонении от уплаты налогов и элементарном нежелании исполнять законы", - отметил адвокат.

В то же время, как сообщил отец погибшего в ходе тушения пожара младшего сержанта службы гражданской защиты, пожарного-спасателя 15-й Государственной пожарно-спасательной части Антона Басовского Александр Басовский, потерпевшая сторона не имеет никаких претензий к ГСЧС, отметив при этом, что представители ведомства были единственными, кто оказал поддержку потерпевшим.

"Претензий к службе ГСЧС у нас никаких нет. Единственные, кто помогает, это руководители районных управлений и города. Мы были на приеме у главы ГСЧС, когда вручали нашим ребятам ордена мужества третей степени. Никто больше из официальных лиц с нами не общался", - отметил Басовский.

Он также добавил, что благодаря действиям погибших пожарников удалось предотвратить катастрофу, которая бы в разы превышала последствия случившейся трагедии.

"Они охлаждали цистерны, потому что за сто метров были склады не просто со снарядами, а с ракетами от вертолетов и самолетов. Также газонаполнительная станция. Плюс рядом такая же нефтебаза компании WOG. Эти десять человек, которые находились внутри на нефтебазе, спасли Васильков. Если бы цистерны взорвались до того, как убрали ракеты и перекрыли газ, то было бы то, что было в Китае", - сказал Басовский.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области продолжался с 8 по 17 июня. По официальным данным, в результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

По данным Министерства внутренних дел, в результате пожара государству нанесено 12 млрд грн ущерба. По факту пожара было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины, а по факту гибели людей во время пожара – по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

12 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в рамках уголовного производства, открытого по факту пожара на нефтебазе в Киевской области с сопровождавшей его гибелью людей, задержан фактический руководитель нефтебазы, заместитель директора компании "Укртрансойл" Юрий Шквира. Также, по его словам, к уголовной ответственности привлекается главный инженер Юрий Южанин, который отвечал за охрану труда и эксплуатацию нефтехранилищ.