Украина имеет высокие шансы на проведение Всемирных Игр "Спорт для всех-2020" - директор всеукраинского центра

Киев. 23 сентября. УНИАН. Директор всеукраинского центра «Спорт для всех» Сергей Пчелин убежден, что Украина имеет высокие шансы на проведение Всемирных Игр «Спорт для всех» в 2020 году.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

Пчелин отметил, что Украина в лице Всеукраинского центра «Спорт для всех», подала заявку в Международную ассоциацию «Спорт для всех» TAFISA на получение права принимать Игры в 2020 году.

«Эти игры – своеобразная площадка для проведения (соревнований – УНИАН) непрофессиональных видов спорта. Это площадка для организации физкультурно-оздоровительных мероприятий или каких-то непризнанных видов спорта, но которые существуют и очень популярны среди населения во всем мире», - сказал он.

В то же время, по словам Пчелина, для проведения Игр Украина не обязана проводить какое-то глобальное строительство спортивной инфраструктуры.

«У нас, в принципе, все готово. На Евро-2012 мы показали, как мы умеем работать, строить и проводить такие форумы», - отметил директор центра и добавил, что этот проект объединит 10-15 тысяч человек из более 100 стран.

Каждая страна, отметил Пчелин, должен привезти на Игры игру или вид активности, которому более 100 лет.

«Мы еще обсуждаем, у нас происходят споры, что представит Украина», - сказал он.

Директор центра выразил надежду на успешное для Украины голосование, которое состоится 16 октября в рамках Всемирного Конгресса TAFISA в Будапеште (Венгрия).

«Как нас заверили наши партнеры из заграницы, у нас очень и очень хорошие шансы на проведение этого форума», - отметил Пчелин.

Он также сообщил, что это станет и площадкой для проведения чемпионатов различных спортивных федераций.

Основные расходы во время Игр – это размещение их участников. От каждой страны приезжает 10 представителей, и хозяева Игр должны бесплатно их разместить.

По словам Пчелина, пока ориентировочные суммы для проведения Игр – 2-3 млн. евро.

В свою очередь, олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе, заслуженный мастер спорта Елена Костевич подчеркнула важность идеи массового развития спорта, особенно для детей.

В то же время, она отметила проблемы со спортивной инфраструктурой в Украине.

«У нас футбольная инфраструктура очень развитая, но другие объекты – нет», - сказала спортсменка.

Кроме того, футболист, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса Владислав Ващук отметил, что спортивной сфере необходима поддержка государства. Он, в частности, выразил мнение, что мало внимания уделяется физическому развитию детей, в частности, их здоровью.