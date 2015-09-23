Фармацевтическому рынку Украины грозит коллапс – эксперты

Киев. 23 сентября. УНИАН. Эксперты считают, что фармацевтическому рынку Украины грозит коллапс.

Как рассказали представители отечественного фармацевтического бизнеса на пресс-конференции в УНИАН, на сегодня субъекты хозяйствования не могут выполнять свои функции, прежде всего, речь идет о стабильных и бесперебойных поставках лекарственных средств, из-за отсутствия взвешенной и последовательной политики в отношении структурного реформирования органов государственной власти.

Директор ВОО «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» Владимир Руденко отметил, что в соответствии с постановлением Кабмина № 609 от 5 августа 2015 года, функции лицензирования хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле, импорту лекарственных средств возложены на Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, однако она и до сих пор не создана.

«На сегодня выдача, переоформление и аннулирование соответствующих лицензий не проводится. Ни одна организационная мера не была воплощена в жизнь. Новая служба не создана и не действует. Как следствие, на фармацевтическом рынке произошел коллапс из-за невозможности проведения хозяйственной деятельности участниками фармацевтического рынка. Невозможно открытие новых аптек, аптечных складов, в частности, в сельской местности. Люди несут убытки, это влияет на надлежащее обеспечение людей лекарственными средствами. В то же время недобросовестные участники рынка могут беспрепятственно открывать нелегальные аптечные учреждения. Контроля за этим нет», - отметил Руденко.

По его словам, были направлены запросы о критической ситуации на фармрынке в Кабинет министров, Минздрав, но никакого ответа не последовало.

«Данная проблема обсуждалась с заместителями министра здравоохранения Александрой Павленко и Виктором Шафранским, другими чиновниками. Уже месяц фармацевтический рынок не может функционировать нормально. Мы усматриваем в этом злой умысел. Кто-то хочет дестабилизировать такую важную социальную сферу, как обеспечение населения лекарственными средствами», - подчеркнул Руденко.

Он отметил, что деятельность и координация органа, который должен контролировать рынок лекарств, направляется через министра здравоохранения.

«При желании Минздрав мог повлиять на ситуацию и давно отрегулировать это состояние, внести изменения в постановление Кабмина. Но лишь переводит стрелки направо, налево, только не признает право на изменения за собой. Минздраву необходимо срочно и немедленно инициировать изменения в постановление Кабмина № 609 и временно вернуть функции лицензирования Государственной службе лекарственных средств, которая сейчас ликвидируется. Пока не создана новая служба ее функции должен кто-то выполнять. Также Кабмину следует согласовать название органа лицензирования, который в нескольких постановлениях имеет разные названия, чтобы в дальнейшем избежать юридической коллизии», - сказал Руденко.

Он призвал власти Украины повернуться «лицом к людям» и не допустить, чтобы были сбои в обеспечении лекарственными средствами населения и больниц.

Исполнительный директор Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей Украины (AIPM UKRAINE Владимир Игнатов подчеркнул, что на сегодняшний день процедура лицензирования импорта – это абсолютно бумажная процедура.

«Никакого смысла (в отношении контроля качества, экономических отношений) она не несет. Из-за разрыва государственной власти, когда старая служба ликвидирована, а новая не создана, государство полностью утратило на этот промежуток контроль за фармацевтическим рынком. Нет службы, которая бы контролировала рынок. Это создает угрозу для всех. Целый ряд пациентов уже скоро могут остаться без лекарств», - подчеркнул Игнатов.