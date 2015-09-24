В СПУ убеждены, что им мешают принимать участие в местных выборах

Киев. 24 сентября. УНИАН. Руководство Социалистической партии Украины убеждено, что им мешают участвовать в местных выборах.

Об этом руководители партии заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Так, председатель СПУ Николай Садовый отметил, что они «не получили от Центральной избирательной комиссии никакой информации, по какой причине Социалистическая партия Украины заблокирована относительно принятия участия в выборах в местные советы».

Он отметил, что 12 сентября на третьем этапе ХХ внеочередного съезда партии было принято решение об участии партии в местных выборах. Соответственно, в Центральную избирательную комиссию были представлены документы: решение съезда об участии в выборах, а также нотариально заверенные устав и свидетельство о регистрации партии.

«Однако до настоящего времени мы не имеем официального ответа от Центральной избирательной комиссии относительно того, почему в информации, которая вывешена на сайте ЦИК, сказано, что Социалистическая партия Украины не принимает участия в выборах», - сказал Садовый и отметил, что ЦИК не ответила ни на устное, ни на письменное обращение по этому вопросу.

Сегодня же, по его словам, идет судебное заседание по истребованию соответствующего официального документа из ЦИК. «По нашему мнению, Центральная избирательная комиссия блокирует решение съезда из-за того, что не так поданы документы», - сказал лидер партии.

Садовый отметил, что 1 августа на втором этапе ХХ внеочередного съезда партии было сменено руководство партии. «В прошлом лидер Социалистической партии Устенко исключен из партии, а Рудьковский как председатель партии написал заявление о сложении полномочий и с просьбой к съезду, чтобы его переизбрали», - сказал он.

Кроме того, были внесены частичные изменения в устав, программу и символику партии.

В то же время, по словам Садового, Министерство юстиции до сих пор так и не предоставило ответа относительно принятия к сведению соответствующих изменений, что является необходимым для участия партии в местных выборах.

«Это не что иное, как вмешательство власти в деятельность политической партии», - подчеркнул Садовый и отметил, что его партию пытаются «убрать с политической арены».

В свою очередь, заместитель председателя СПУ Петр Тигунов отметил, что, по данным ЦИК, документы на участие в выборах подали 142 политические силы. «Около 1,5 десятка не подали полный комплект документов. В том числе, такая пометка стоит и напротив Социалистической партии», - сказал он.

По мнению Тигунова, это связано с тем, что были сменены руководящие органы партии, но органы юстиции так и не рассмотрели соответствующие документы, которые необходимо подавать в ЦИК. «На сегодняшний день это тормозится именно органами юстиции», - считает он.

Кроме того, в СПУ не исключили дальнейшей возможности обращения в международные правовые организации.