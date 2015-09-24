В межфракционном объединении "Депутатский контроль" считают самой большой проблемой местной власти Киевской области состояние ЖКХ

Киев. 24 сентября. УНИАН. Самая большая проблема местной власти на Киевщине — это состояние жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил сопредседатель межфракционного депутатского объединения “Депутатский контроль” Геннадий Кривошея.

Он рассказал, что “Депутатский контроль” осуществил мониторинг деятельности местной власти на Киевщине и пришел к выводу, что главной проблемой в городах и городках Киевщины является заброшенная инфраструктура ЖКХ.

“Что касается основных проблем, то первая - ЖКХ. Фактически в каждом городе эта проблема присутствует. Социально-экономические программы развития этих городов фактически не предусматривают инвестиций и развития ЖКХ. Также проблемой является перебрасывание местных проблем на вышестоящие органы власти: городские головы сегодня имеют большое количество полномочий и могут решать вопросы за счет дополнительных доходов от сдачи в аренду или долевого участия по земельным участкам”, - сказал Кривошея. Он привел пример, что в Богуславе стоимость аренды земли не пересматривалась уже много лет, хотя изменение арендной платы могло бы стать дополнительным ресурсом для решения местных проблем.

Также Кривошея отметил, что местные руководители фактически не ведут разъяснительную работу среди граждан по вопросу объединения населенных пунктов в территориальные громады: “Им это не нужно. У них задача одна - есть бюджет, из которого я могу украсть”. Также он добавил, что еще одной проблемой местных властей является состояние дорог. Особенно она актуализировалась после того, как ремонт и содержание дорог перешли от “Укравтодора” к местным органам власти.

В свою очередь член “Депутатского контроля” Виктор Романюк отметил, что есть и другая сторона проблемы слабого развития местного самоуправления. Это - инертность граждан: “Украина продолжает жить в советской феодальной системе управления. 24 года мы наблюдали отток активной части населения в крупные города. Я лично видел, что в Обуховском и Васильковском районах граждане в большинстве случаев равнодушны, поскольку отсутствуют активисты, которые готовы воплощать интересы своих громад”, - сказал Романюк.