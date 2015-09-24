Руководители государственных цирков настаивают на встрече с Кириленко по кадровым вопросам в этой сфере

Киев. 24 сентября. УНИАН. Руководители государственных цирковых предприятий Украины настаивают на встрече с вице-премьер-министром – министром культуры Украины Вячеславом Кириленко относительно решения кадровых вопросов в этой сфере.

Об этом они заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Как пояснил и.о. генерального директора ГП «Криворожский государственный цирк» Сергей Кабаков, он был участником конкурса (25-26 августа) на должность генерального директора Государственной цирковой компании Украины. «Я являюсь победителем этого конкурса на должность генерального директора. Прошел честно, прошел потому, что имею большую практику работы в цирковой области и много лет был руководителем», - сказал он.

В то же время, определенные лица, которые не прошли в этом конкурсе, пишут жалобы на имя Кириленко и депутатов о том, что якобы комиссия конкурса была нелегитимна и якобы на нее оказывалось давление.

«Ни один из членов комиссии не представил ни одного письменного или устного заявления о том, что на него оказывалось какое-то давление. Люди недовольны, они не прошли по конкурсу – давайте будем жаловаться, давайте будем делать второй конкурс, собирать вторую комиссию», - сказал Кабаков.

Он отметил, что люди, которые пишут эти жалобы, делают это уже на протяжении 20 лет, пытаясь получить высокие посты в системе, хотя они не являются профессионалами в ней.

В свою очередь, генеральный директор, художественный руководитель ГП «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины», заслуженный артист Украины Павел Кныш во время пресс-конференции обратился к Кириленко с тем, чтобы он нашел возможность принять их и выслушать их мнение по поводу данной ситуации.

«К сожалению, с заместителями (министра – УНИАН) не нашли общего языка», - сказал он.

Вместе с тем, директор ГП «Запорожский государственный цирк» Тамара Зубко отметила: «Нам хотелось бы, чтобы нас услышали в министерстве, чтобы нас услышал лично министр, чтобы была создана некая рабочая группа, которая могла бы разработать закон о цирковой деятельности».

Кроме того, генеральный директор-художественный руководитель ГП «Национальный цирк Украины», народная артистка Украины и СССР Людмила Шевченко отметила, что украинский цирк – один из лучших в мире. «Мы стоим на 5-м месте в мировой цирковой культуре», - сказала она.

Шевченко также сказала, что «у нас пытаются в хороших, положительных цирках, где у нас все хорошо, сменить руководство».

В пресс-конференции также приняли участие заместитель директора ГП «Львовский государственный цирк» Роман Здреник, генеральный директор ГП «Днепропетровский государственный цирк» Виктор Шабатько и заместитель начальника отдела формирования цирковых программ и художественно-творческой работы ГП «Государственная цирковая компания Украины» Светлана Добровольская.