Презентован сайт "Прозрачные местные выборы", на котором размещены все данные ТИК Бердянска, Краматорска и Славянска

Киев. 25 сентября. УНИАН. Презентован веб-сайт «Прозрачные местные выборы», на котором размещена вся информация о местных выборах 25 октября в Бердянске, Краматорске и Славянске.

Сайт презентовали сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления общественной организации «Украинский центр общественных данных» Сергей Васильченко и исполнительный директор центра Андрей Горбаль.

Васильченко отметил, что недостаточность прозрачности избирательного процесса на местных выборах может привести к манипуляциям, мошенничеству, поэтому во избежание такой ситуации был создан веб-сайт http://vybir.info – «Прозрачные местные выборы».

Горбаль сообщил, что на этом сайте в доступной форме будет размещена вся официальная информация территориальных избирательных комиссий в трех пилотных городах – Бердянске (Запорожская область), Краматорске и Славянске (Донецкая область), в том числе данные о партиях, выдвигающих своих кандидатов; о самих кандидатах, об округах и участках, в том числе с интерактивными картами, результатами голосования и выборов.

По его словам, информация на сайт берется от территориальных избирательных комиссий.

«Некоторые очень рады с нами сотрудничать, некоторые не совсем понимают, какая для них это будет польза и реальная помощь», - добавил Горбаль.

Он отметил, на сайте также будут карты с границами округов и участков.

Васильченко добавил, что главной задачей проекта является содействие территориальным избирательным комиссиям в эффективном обнародовании постановлений, решений, иной официальной информации об избирательном процессе на местных выборах 2015 года, а также решения судов, которые касаются выборов, зарегистрированные жалобы кандидатов.

«А непосредственно в день выборов и во время подсчета голосов мы предлагаем всем политическим силам, у которых есть желание, использовать этот ресурс для параллельного подсчета голосов», - отметил он.

По словам Васильченко, это даст возможность сделать подсчет голосов более открытым и прозрачным с тем, чтобы после выборов не было противоречий, скандалов между политическими партиями» относительно неправильных данных.

По мнению Васильченко, ситуация осложнена из-за того, что выборы в городских, районных и областных советов будут проходить по принципиально новой избирательной системой – сложной и очень непонятной.

По его словам, закон о местных выборах выписан таким образом, что кандидат от партии может набрать подавляющее большинство голосов избирателей в округе, но не получить мандат и не попасть в совет, потому что его партия в целом по всему городу (району, области) набирает меньшее количество, чем предусмотрено проходным барьером.

Как добавил Горбаль, также может сложиться ситуация, при которой представители той или иной партии могут лидировать во всех округах, однако мандаты получат не все, если еще хоть одна партия преодолеет проходной барьер. По его словам, представители некоторых округов могут быть вообще не представлены в совете, а по некоторым будет выбрано по несколько депутатов.

Васильченко также сообщил, что депутатами от некоторых округов могут стать кандидаты, которые заняли даже третье или четвертое (или ниже) место на выборах по числу голосов избирателей.

«Если образно говорить, то для того, чтобы кандидат от партии, которая прошла, стал депутатом, надо, чтобы его рейтинг в округе был выше среднепартийного», - подчеркнул эксперт.

«Возьмем гипотетически, что какая-то партия - ее кандидаты становятся лидерами во всех округах, и партия набирает где-то процентов 30, но проходят в соответствующий местный совет только депутаты, которые набрали проценты от 40 и выше, а те, что имели в среднем 20, 30 процентов, но лидировали по своей территории, депутатами не становятся», - пояснил он.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/60149