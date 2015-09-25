Активисты Международного общества прав человека из 7 постсоветских стран и ФРГ на встрече в Киеве договорились координировать свою работу

Киев. 25 сентября. УНИАН. Активисты IGFM (Международного общества прав человека (МОПЧ) из 7 постсоветских стран и ФРГ на встрече в Киеве договорились координировать свою работу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила доктор Кармен Круш-Грюн, которая представляла немецкую секцию общества и является ответственной за организацию работы секций в постсоветских странах.

Встреча в Киеве была организована Украинской секцией МОПЧ.

По словам Круш-Грюн, в мероприятии приняли участие представители секций из Армении, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Молдовы, России и Украины.

Представитель немецкой секции отметила, что это была первая встреча активистов IGFM из стран постсоветского пространства, на которой состоялось их личное знакомство, обмен идеями относительно дальнейшей работы в рамках проекта сотрудничества, дискуссии на тему прав человека и ознакомление с ситуациями в странах.

Круш-Грюн также презентовала страницу в Facebook «МОПЧ Мир Молодых», которая должна стать базовой платформой для дальнейшего общения людей из указанных постсоветских стран, особенно представителей молодого поколения, с целью поиска путей решения проблем, связанных с защитой прав людей, улучшением качества их жизни, содействия развитию общества.

«Это стартовый проект. И нам нужно было встретиться лично. Мы организовали встречу в Киеве и удовлетворены ее результатом. Все прошло очень хорошо. Мы три дня общались. Сегодня уже последний день встречи, и завтра будем прощаться. Но через месяц у нас уже запланирована новая встреча (в Москве), и через два месяца еще одна - во Франкфурте, где расположена немецкая секция», - информировала Круш-Грюн.

Представитель украинской секции Анастасия Алексеева отметила, что на встрече представители всех стран продемонстрировали полное взаимопонимание и дружелюбие.

«Никакие конфликты, никакие вопросы, которые могли бы привести к спорам, даже не поднимались. Мы конструктивно работали. Мы можем работать над проблемами вместе и получать хороший продукт», - сказала она.

Справка УНИАН. Международное общество прав человека (МОПЧ) начало свою деятельность в 1972 году в городе Франкфурт-на-Майне (ФРГ) как региональная общественная организация, которая руководствовалась принципами, изложенными во Всеобщей декларации прав человека. Распространив свою деятельность за пределы Германии, общество в 1981 году стало международным.

В настоящее время в состав МОПЧ входят 33 национальные секции и группы, действующие в странах Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. Правозащитная деятельность МОПЧ распространяется более чем на 90 стран мира. Деятельность структур общества координирует Международный секретариат (Франкфурт-на-Майне).