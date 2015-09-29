Избирательная кампания бессодержательная и проводится в формате общенациональных выборов – КИУ

Киев. 29 сентября. УНИАН. Нынешняя избирательная кампания проводится в формате общенациональных выборов, а не местных и бессодержательная.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«На нынешних местных выборах главные политические партии проводят свою избирательную кампанию в формате общенациональных выборов. Подавляющее большинство программных лозунгов кампании, тематика встреч с избирателями и другие механизмы работы не касаются вопросов местных выборов. То есть партии и кандидаты проводят свою избирательную работу в основном в формате общенациональных выборов. Главные лозунги, программные тезисы, на которых они акцентируют внимание, не касаются тематики местной власти», - подчеркнул он.

Он также отметил, что избирательная кампания 2015 года во многом остается бессодержательной, поскольку кандидаты часто идут на местные выборы с нейтральными или просто с бессодержательными лозунгами и такая тенденция наблюдается во всех без исключения регионах Украины.

«В своей избирательной кампании субъекты избирательного процесса не предлагают стратегий, программ, механизмов решения местных проблем, а акцентируют внимание на общенациональных лозунгах, которые не относятся к компетенции местной власти или же на бессодержательных нейтральных лозунгах... Нынешние выборы могут стать одними из наименее содержательных за многие годы избирательной истории Украины», - сказал он.

Он также отметил, что представители КИУ в регионах провели выборочный опрос методом телефонных звонков в 35 штабов кандидатов на должность городских голов крупных городов с просьбой предоставить возможность ознакомиться с избирательной программой кандидата.

«Преобладал ответ, что кандидат идет на выборы с программой политической силы. Другими словами, программы просто нет. Также было несколько ответов, что программа кандидата будет разработана и обнародована после того как он будет официально зарегистрирован. К большому сожалению, наличие программы кандидата на этих выборах стало скорее исключением из правил. Субъекты избирательного процесса идут на выборы без программ, что является очередным свидетельством того, что выборы 2015 года остаются бессодержательными и одной из причин этого является короткий срок избирательной кампании», - подчеркнул Кошель.

Среди особенностей нынешней избирательной кампании в КИУ также отмечают, в частности, тематику переименования городов во время агитации, а также «показательное неуважение к действующему законодательству со стороны потенциальных кандидатов», свидетельством чего является незаконная агитация, которая наблюдалась во всех регионах Украины.