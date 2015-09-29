В ОПОРЕ отмечают серьезные отклонения в численности избирателей в округах

Киев. 29 сентября. УНИАН. Координатор парламентских и избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отмечает серьезные отклонения в численности избирателей в территориальных избирательных округах.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Айвазовской, территориальные избирательные комиссии сформировали округа для местных выборов. «Мы зафиксировали серьезные отклонения в численности избирателей, которые привязаны к территориальным избирательным округам, образованным соответствующими избирательными комиссиями», - сказала она.

Так, уровень отклонения для районных советов, отметила эксперт, местами превышает 700%. «Численность избирателей, которые есть в одном территориальном избирательном округе, по сравнению с другим территориальным избирательным округом в пределах этой общины, иногда в семь, почти в восемь раз отличается по численности избирателей», - отметила Айвазовская.

Она считает, что будет существовать проблема равенства веса мандатов победителей. «Принцип «международный стандарт относительно равенства веса мандата», к сожалению, уже сегодня мы можем фиксировать, что не будет соблюден», - констатировала эксперт.

Айвазовская привела пример, что в одном округе может быть 6 тыс. избирателей, а в другом – 60 тыс. Так, один кандидат «получит 15% в малом округе, и удельный вес этого мандата будет значительно меньше, чем кандидата, который получит 10% в большом территориальном избирательном округе».

При этом на финальном этапе распределения мандатов ТИК будет сравнивать проценты, набранные кандидатами в пределах территориальных избирательных округов.

Относительно отклонения численности избирателей в пределах территориальных округов на выборах в областные советы - этот показатель иногда доходит до 240%, сказала Айвазовская.

В целом, как отмечают в ОПОРЕ, около половины территориальных избирательных округов, образованных для выборов депутатов областных советов, имеют более чем 15-процентное отклонение от среднего количества избирателей в округе, что допустимо по рекомендациям Венецианской комиссии. На выборах в районные советы число таких аномальных округов достигает двух третей.

Кроме того, Айвазовская отметила, что на уровне территориальных избирательных комиссий фиксируется один из наименьших уровней замены членов комиссий по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями – 8%.

Эксперт также подчеркнула необходимость решения вопроса голосования внутренне перемещенных лиц.