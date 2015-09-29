ТИК отказываются от современных систем защиты избирательной документации, что может свидетельствовать о подготовке фальсификаций – эксперт

Киев. 29 сентября. УНИАН. Некоторые Территориальные избирательные комиссии отказываются от современных систем защиты избирательной документации, что может свидетельствовать о подготовке фальсификаций на местных выборах.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил президент Ассоциации производителей систем опломбирования Ростислав Цирень.

Он отметил, что на парламентских и президентских выборах вопросом поставки избирательным комиссиям средств для защиты избирательной документации занимается ЦИК, а на местных выборах соответствующие функции должны выполнять ТИК.

«Они должны сделать заказ и ЦИК, согласно новому закону, обеспечивает субвенцию из госбюджета на покрытие этих расходов... Мы понимаем, что время еще есть, но мы фиксируем много случаев непонимания или прямого отказа представителями ТИК в обеспечении выборов современными средствами пломбирования и опечатывания (избирательной документации - УНИАН). Это очень плохой звоночек, поскольку может свидетельствовать прежде всего о некомпетентности работников ТИК, а хуже всего, о подготовке к фальсификациям... сейчас мы констатируем около 10% отказов от количества ТИК», - подчеркнул он, добавив, что отказы фиксируются во всех регионах Украины.

Он также отметил, что для обеспечения одной участковой избирательной комиссии современными системами защиты избирательной документации необходимо порядка 40 гривен и соответствующие средства на это предусмотрены.