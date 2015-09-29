Агитационные мероприятия активно проводит 51 партия из 132, допущенных к местным выборам – "ОПОРА"

Киев. 29 сентября. УНИАН. Координатор парламентских и избирательных программ «ОПОРЫ» Ольга Айвазовская заявляет, что на сегодняшний день 51 политическая партия активно проводит предвыборные агитационные мероприятия в разных регионах.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в УНИАН.

Айвазовская отметила, что это, в частности, партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность», которая проявляет активную деятельность в 25 регионах страны и в Киеве. На втором месте «Наш край» - 24 региона, «Батькивщина» - 22 региона, «УКРОП» - 21 регион.

«Остальные политические партии проявляют свою активную политическую агитационную деятельность менее чем в двух десятках регионов. Некоторые из них фокусируются на отдельных регионах», - сказала она.

Эксперт также отметила фиксирование случаев с признаками подкупа избирателей. В частности, речь идет о благоустройстве придомовых территорий, ремонте домов, строительстве детских площадок, освещении улиц и подъездов.

Кроме того, она отметила предоставление оборудования образовательным и медицинским учреждениям, раздачу услуг, ценных бумаг, акционных скидок, а также предоставление медицинских, образовательных и юридических услуг.

Айвазовская напомнила, что по состоянию на сегодняшний день 132 местные организации партий имеют право выдвигать и регистрировать кандидатов на местные выборы. До 30 сентября, отметила она, продолжается этап выдвижения кандидатов и до 1 октября будут зарегистрированы все субъекты избирательного процесса.

В свою очередь аналитик «ОПОРЫ» Александр Клюжев отметил существенное снижение внутрипартийной конфликтности в выдвижении кандидатов по сравнению с выборами 2010 года.

Одновременно он отметил, что «не сработала» норма законодательства по обеспечению представительства не менее 30% одного пола в избирательных списках кандидатов от местных организаций партий на выборах областных, районных и городских советов.

«Политические партии довольно массово во всех регионах Украины не соблюдают этого требования законодательства», - сказал Клюжев и отметил, что эта норма законодательства все же является рекомендательной.

Эксперт также высказал мнение, что наибольшее количество поданных документов для регистрации кандидатами придется на последний день.

Клюжев также отметил случаи отсутствия разграничения между должностной и предвыборной активностью лиц, занимающих должности в органах местного самоуправления.