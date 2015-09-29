Усовершенствование механизма приближения законодательства Украины к праву ЕС остановит политическую коррупцию в ВР - Семерак

Киев. 29 сентября. УНИАН. Усовершенствование механизма приближения законодательства Украины к праву Европейского Союза должно остановить политическую коррупцию в Верховной Раде Украины.

Об этом в УНИАН на пресс-конференции «Почему значительное количество представленных в ВРУ законопроектов не соответствует праву ЕС? Чем это грозит и как изменить ситуацию?» сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Остап Семерак.

Депутат проинформировал о законопроекте №2046а относительно усовершенствования механизма приближения законодательства Украины к праву ЕС, который предусматривает внесение изменений в регламент парламента. Этот законопроект обеспечивает проверку на соответствие нормам Евросоюза каждого законопроекта, который зарегистрирован и готовится к рассмотрению в ВР.

Семерак отметил, что есть очень много заинтересованных сторон, политических сил, которые противостоят процессу принятия этого законопроекта. "Они будут это делать, поскольку этот закон №2046а это инструмент, который остановит политическую коррупцию в украинском парламенте. Это закон, который вводит механизм остановки нечестного лоббирования различными финансовыми и финансово-политическими группами в украинском парламенте", - подчеркнул Семерак.

Первый заместитель председателя комитета отметил, что парламент, согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, должен приближать украинское законодательство к нормам европейского права. Для этого парламент нуждается в очень серьезной поддержке гражданского общества. По его убеждению, без честной и ответственной работы парламента "мы будем топтаться на месте или двигаться назад".

Семерак рассказал, что бывают случаи, когда Верховная Рада принимает законопроекты, которые противоречат обязательствам Украины по имплементации Соглашения об ассоциации. Такие законопроекты "были упакованы в красивую обертку поддержки украинской экономики... но вызвали бурную критику со стороны наших партнеров из Европейского Союза".

Депутат утверждает, что законопроект №2046а имеет серьезную поддержку премьер-министра Украины Арсения Яценюка, а президент Украины Петр Порошенко выражает готовность поддерживать и обсуждать имплементацию и модернизации украинского законодательства в меру своих полномочий.

"Мы надеемся, что Верховная Рада в ближайшее время, в ближайшую сессионную неделю включит рассмотрение этого законопроекта и он найдет поддержку в украинском парламенте, потому что, иными словами, в другой ситуации, если украинский парламент откажется рассматривать этот законопроект, откажется голосовать, мы тогда должны будем сказать откровенно и честно - украинский парламент не готов к имплементации Соглашения об ассоциации, не готов к выполнению своих обязательств, и повышает риски коррупционного поражения принятия своих решений", - подчеркнул Семерак.