Эффективность работы ВР на соответствие праву Евросоюза составляет всего 10% - эксперт

Киев. 29 сентября. УНИАН. Эффективность работы Верховной Рады Украины на соответствие праву Европейского Союза по Соглашению об ассоциации составляет всего 10%.

Об этом в УНИАН на пресс-конференции «Почему значительное количество представленных в ВРУ законопроектов не соответствует праву ЕС? Чем это грозит и как изменить ситуацию?» сообщил координатор парламентской экспертной группы по евроинтеграции Денис Черников.

Эксперт отметил, что еще нужно сделать несколько шагов, чтобы европейская интеграция стала действительно основой законотворческого процесса. "Год после ратификации Соглашения об ассоциации украинским парламентом показал, что недостаточно того, чтобы только правительство Украины принимало программы и соответствующие документы в этой сфере, а нужны надежные механизмы именно в законотворческом процессе", - сказал Черников.

Как отметил эксперт, сегодня в ВР рассматривается 2350 законопроектов. Из них президентом Украины Петром Порошенко рассмотрено и подписано 264 закона. "Таким образом, эффективность работы составляет 11%", - отметил координатор парламентской экспертной группы.

Говоря о качестве законотворческого процесса, он сказал, что 90% законопроектов, поданных в парламент, касаются изменений в действующее законодательство. "То есть, законы принимаются для того, чтобы через три-пять лет изменить их суть. Это ни в коем случае не соответствует европейской практике", - подчеркнул Черников.

По его словам, из указанных 2350 законопроектов одна тысяча касается решения экономических и отраслевых вопросов, в том числе льгот и дотаций; 250 законопроектов касаются внесения изменений в Налоговый кодекс; 150 законопроектов - Бюджетный кодекс.

"В этих условиях, к сожалению, те законопроекты, которые будут касаться выполнения именно Соглашения об ассоциации, они так же рискуют натолкнуться на изменения, на принципиальные дополнения через два-три или пять лет. Исходя из этого, нам необходимо изменять подходы в законотворческой деятельности и определяться с этим на основе европейского опыта", - сказал эксперт.

Черников сообщил, что парламентская экспертная группа по евроинтеграции за три месяца деятельности подготовила 180 заключений к законопроектам в парламенте. "Всего 10% документов, пояснительных записок, касающихся законопроектов, ссылаются в той или иной степени на законодательство Европейского Союза. То есть 10% - это эффективность работы высшего законодательного органа, и 10%, это немного, есть в повестке дня европейской интеграции в законотворческом процессе", - заявил Черников.

Он отметил, что эксперты подготовили перечень из более чем 70 правительственных законопроектов на текущий год и столько же на следующий год, которые необходимо принять. "Мы будем мониторить представления этих законопроектов, анализировать их качество для того, чтобы способствовать созданию этой основы, основы евроинтеграционной в законотворческом процессе", - сказал Черников.

Координатор сообщил, что группа ожидает от правительства внесения пакета относительно защиты прав интеллектуальной собственности и качественных инициатив демонополизации рынка электроэнергии.

Кроме того, он проинформировал о новациях законопроекта №2046а (проект закона о внесении изменений в Закон "О Регламенте Верховной Рады Украины" относительно усовершенствования механизма приближения законодательства Украины к праву ЕС). Так, предусмотрено, что разработчики любых законопроектов должны подавать экспертное заключение по законопроектам на соответствие нормам Евросоюза. "Сам разработчик проверяет качество своей работы на соответствие положениям Соглашения об ассоциации и праву Европейского Союза. Если это заключение не будет подано вместе с законопроектом, аппарат Верховной Рады будет иметь право не регистрировать этот законопроект. Таким образом повышается качество законотворческой работы и уменьшается количество законотворческих инициатив", - подчеркнул Черников.

Также, согласно данному проекту закона №2046а, заключение профильного комитета по евроинтеграции должно учитываться во время второго чтения любого нового законопроекта, а также учитываться при внесении законопроектов в повестку дня.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Остап Семерак считает, что усовершенствование механизма приближения законодательства Украины к праву ЕС путем принятия законопроекта №2046а остановит политическую коррупцию в ВР.