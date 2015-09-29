17 октября в Одессе состоится церемония вручения международной спортивной премии "Золотой Мангуст"

Киев. 29 сентября. УНИАН. 17 октября в Одессе состоится церемония вручения международной премии за достижения в спорте "Золотой Мангуст".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор общественной организации "Мангуст" Татьяна Герасименко.

"Церемония награждения премией "Золотой Мангуст"- традиционное и резонансное событие в спортивном мире. Лауреаты VII премии - спортсмены, которые достигли значительных результатов и имена которых известны далеко за пределами нашей страны; меценаты и общественные деятели, которые внесли значительный вклад в развитие украинского спорта ", - отметила Герасименко.

Также она акцентировала, что премия "Золотой Мангуст" была основана в 2009 году общественной организацией "Мангуст", президентом которой является Магомед Магдиев – руководитель Одесской областной федерации панкратиона, президент спортивного клуба «Мангуст», мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Украины. Соучредители премии - Лерник Мусаелян - вице-президент спортивного клуба «Мангуст», мастер спорта СССР по самбо и вольной борьбе, а также Игорь Ильчишен – директор Винницкого ювелирного дома «Кимберли», президент Винницкой областной федерации панкратиона. С 2012 года премия, церемония награждения которой проводится только в Одессе, носит статус международной. Одним из номинантов премии «Золотой Мангуст – 2015» единогласным решением совета ОО «Мангуст» выбран Андрей Резник – спортсмен, участник военных действий в зоне АТО.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/60236