Самый высокий уровень публичности местного самоуправления в Ивано-Франковске, самый низкий - в Ужгороде - исследование

Киев. 30 сентября. УНИАН. Самый высокий уровень публичности местного самоуправления в Ивано-Франковске (71%), а самый низкий - в Ужгороде (42%).

Об этом сообщил координатор кампании Гражданской сети ОПОРА по измерению индекса публичности местного самоуправления Александр Неберикут, который представил на пресс-конференции в УНИАН результаты всеукраинского измерения такого индекса.

Он отметил, что ни один из городских советов в областных центрах Украины не достиг показателя публичности выше 80%, что позволило бы классифицировать такой муниципалитет как вполне публичный. По словам эксперта, даже лидеры рейтинга - Ивано-Франковский (71%) и Винницкий городские советы (70%) классифицируются как муниципалитеты, имеющие лишь удовлетворительный уровень публичности. При этом Неберикут подчеркнул, что при оценке шла речь не только о доступе к информации или обнародовании документов, но и принимались во внимание «более 200 разных вопросов, касающихся различных полномочий и обязанностей городского головы, исполнительных органов и депутатов.

«И каждый из этих субъектов мы оценивали отдельно по сумме всех этих вопросов - сюда входила и прозрачность финансовой политики, градостроительства, жилищно-коммунальное хозяйство», - добавил эксперт.

Неберикут сообщил, что многие городские советы по результатам мониторинга отнесены к группе муниципалитетов с низким уровнем публичности, в частности, Ужгородский горсовет - 42%, Полтавский - 45%, Харьковский - 46%.

В то же время он отметил, что в этом году по сравнению с данными предыдущего года, «фактически все города улучшили свою публичность, но это не является прорывом, то есть за последние три года (измерение индекса осуществляется три года - УНИАН) мы не увидели, что какой-то из городских советов достиг выполнения процедур публичности».

Также Неберикут отметил, что «возможно, немного странной для кого-то будет казаться позиция Львова - всего 53%, и это 11-я позиция среди городов, то есть где-то середина рейтинга, хотя в 2013 году Львов был в тройке лидеров».

«Ситуация главным образом обусловлена тем, что многие процедуры и практики, которые выполнялись по состоянию на 2013 год, сейчас, не знаю из каких соображений - или из-за отсутствия какой-то дисциплинированности, или из других соображений - не выполняются. В первую очередь, это касается различных форм отчетности самого городского головы на открытых встречах с жителями, отчетности о выполнении регуляторной политики, отчетности перед исполнительными органами - все это различные формы отчетов, и они не происходят», - добавил эксперт.

При этом он добавил, что во Львове введено много прогрессивных практик, касающихся электронного управления, различных современных сервисов взаимодействия с жителями, но «надо понимать, что только на основании каких-то модных, трендовых инструментов, которые внедряются, в том числе Львовом, получить максимальный или высокий балл публичности, как мы это оценивали, было очень трудно».

«Эти нововведения, которые начались перед выборами, - хорошие, но они не заменят городского головы, который также непосредственно должен взаимодействовать, а не через СМИ, с жителями», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Неберикут подчеркнул, что сейчас «наблюдается определенный всплеск улучшения взаимодействия депутатов местных советов с жителями, с их избирателями», добавив, что это обусловлено лишь приближением местных выборов, которые состоятся 25 октября.

«Есть проблема с прозрачностью депутатского корпуса, потому что те нормы, которые нас уже кажутся типичными на уровне парламента, в частности, наличие поименных голосований, информации о посещаемости пленарных заседаний, для большинства городских советов недоступны, то есть эти вопросы нельзя отследить, а также фактически невозможно получить декларации о доходах городских избранников», - добавил он.

По словам эксперта, депутаты городских советов заявляют, что они действуют на общественных началах, поэтому якобы не должны подавать декларации о доходах.

Он отметил, что в течение трех лет фактически не меняется ситуация «с коммунальным имуществом, земельными вопросами - есть требование закона о проведении земельных аукционов, земельных торгов, но лишь несколько городов более или менее регулярно проводят эти мероприятия, среди которых Киев, Винница, Ивано-Франковск».

В материалах, розданных журналистам, говорится, что городские головы, в отличие от депутатов, более публичны.

«Удовлетворительный уровень публичности демонстрируют мэры восьми городов: Луцка, Ивано-Франковска, Киева, Винницы, Черновцов, Кировограда, Херсона и Сум.

Лидерами рейтинга стали мэры: Луцка - Николай Романюк (78%), Ивано-Франковска - Виктор Анушкевичус (77%), Киева - Виталий Кличко (77%)», - говорится в материалах.

При этом эксперты отмечают, что главной проблемой является то, что городские головы игнорируют такой свой долг, как отчет о своей работе перед территориальной общиной на открытых встречах.