Публичность Кличко как мэра столицы - удовлетворительная, публичность депутатов Киевсовета классифицируется как низкая - эксперт

Киев. 30 сентября. УНИАН. Публичность Виталия Кличко как мэра Киева - удовлетворительная, а публичность депутатов столичного совета классифицируется как низкая.

Об этом координатор кампании Гражданской сети ОПОРА по измерению индекса публичности местного самоуправления в Киеве Андрей Савчук сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что показатель публичности городского головы вырос на 15% по сравнению с прошлогодним, и составляет 77%. По словам эксперта, такой рост объясняется, в частности, и тем, что долгий период во время прошлогоднего исследования в Киеве не было городского головы.

В то же время эксперт подчеркнул, что «при Виталии Кличко в Киеве начали проводиться в конце концов земельные торги», и их результаты доступны для ознакомления.

Савчук также напомнил, что Кличко дважды отчитывался о своей работе на посту мэра, в частности, о результатах его деятельности за 100 дней после избрания и о работе за год.

«Это значительный шаг к публичности, подотчетности и открытости городского головы», - добавил эксперт.

По его словам, также Кличко проводит немало встреч с киевлянами.

В то же время Савчук добавил, что, согласно графику приема, который размещен на сайте городской власти, точно не указано, когда именно мэр проводит приемы, а только указано, что это происходит один раз в месяц по предварительной записи и, как выяснилось, только один час. По его словам, за последние несколько месяцев Кличко не провел ни одного приема граждан.

Также Савчук сообщил, что Киев «вдруг занял третье место в общеукраинском рейтинге публичности, и его показатель вырос аж на 11%, то есть до 69%».

«Киев перешел из преобладающей группы городов, уровень публичности которых квалифицируется как низкий, в группу городов с удовлетворительным уровнем публичности», - добавил он.

При этом эксперт напомнил, что, согласно закону «О столице Украины - городе-герое Киеве», мэр выполняет также функции руководителя исполнительного органа - Киевской городской государственной администрации.

Савчук отметил, что большим позитивом является создание нового сайта Киевского городского совета, который стал «более современным».

Однако, по словам эксперта, негативным является то, что большинство нужной киевлянам информации о деятельности главного должностного лица территориальной общины размещается не на сайте городского совета, а на сайте КГГА, в том числе декларация о доходах, порядок приема граждан, объем и перечень полномочий.

Кроме того, эксперт положительно оценил работу Контактного центра столицы 1551, куда можно не только позвонить, но и оставить свое обращение на веб-сайте.

Савчук также сообщил, что публичность депутатов Киевсовета классифицируется как низкая и составляет 55%, хотя этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом, когда составлял 46%.

По его словам, киевляне не имеют свободного доступа к заседаниям совета, не работают механизмы учета интересов общественности при принятии депутатами решений из-за недостаточной урегулированности процедур проведения общественных слушаний, местных инициатив, общих собраний.

Вместе с тем эксперт положительно оценил внедрение в Киевсовете новой системы для голосования «Рада 4 Київ», а также публикации проектов и текстов нормативно-правовых актов.