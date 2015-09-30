Специалисты Kyiv Smart City планируют внедрить в столичных больницах Wi-Fi в течение года

Киев. 30 сентября. УНИАН. Специалисты Kyiv Smart City планируют внедрить в киевских больницах Wi-Fi в течение года в рамках проведения модернизации информационных систем столицы, сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.

«Мы рассчитываем, что проект будет внедряться в течение года. Возможно, инвесторы смогут это сделать за полгода. В следующем месяце мы планируем закончить инвестконкурс и определить победителя (который будет внедрять беспроводной интернет в больницах – УНИАН)», - сказал он.

При этом он отметил, что уже около 10 инвесторов претендуют на участие в проекте.

«Инвесторы будут зарабатывать за счет рекламы и за счет платного трафика», - добавил Назаров.

Кроме того, специалисты Kyiv Smart City планируют оптимизировать автомобильный траффик в столице.

«Сейчас разработана транспортная схема и четко промоделированные транспортные потоки. Мы четко понимаем, куда и когда перемещаются киевляне. Мы сможем разгрузить улицы за счет оптимизации движения общественного транспорта, вообще всего транспорта с использованием интеллектуальной транспортной системы. С помощью нее будут переключаться светофоры в зависимости от трафика», - отметил руководитель проекта.

Также Назаров сообщил, что 2-3 октября в Киеве пройдет форум Kyiv Smart City Forum 2015, по результатам которого представители проекта, общественность и столичная власть подпишут меморандум о сотрудничестве.

«Мы подпишем меморандум между властью Киева, общественностью, инвесторами, IT-компаниями, в котором будут задекларированы намерения внедрить наработанные технологии. Только такой путь наиболее правильный», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении внедрить в Киеве систему Smart City, одним из направлений которой станет электронный бюджет. При этом сокоординатор проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров на одном из заседаний Киевсовета сообщил, что к финансированию данного проекта причастны Международный фонд «Видродження», а также Агентство США по международному развитию.

В июне Кличко официально представил электронный бюджет столицы, который является составной частью широкомасштабного проекта по реализации системы Smart City.

Кличко подчеркнул, что проект «Открытого бюджета» - первый этап реализации в столице системы Smart City.