Правозащитники призывают столичную власть закрыть незаконные пункты обмена валют

Киев. 1 октября. УНИАН. Столичная власть, в частности мер Киева Виталий Кличко и начальник Главного управления министерства внутренних дел в Киеве Александр Терещук, должна обратить особое внимание на деятельность незаконных пунктов обмена валют и закрыть их. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН правозащитник Руслан Киселев.

«Есть господин Терещук, который работает начальником милиции, есть господин Кличко. Мы хотим от них увидеть закрытие незаконных пунктов обмена валют», - сказал он.

При этом Киселев сообщил, что в процессе своей деятельности он выявил около 300 незаконных пунктов обмена валют в столице.

«Когда мы выявили порядка 300 адресов (незаконных обменных пунктов – УНИАН) по Киеву, то сама милиция сказала, что их больше 1500», - добавил правозащитник.

При этом Киселев отметил, что обменный пункт может приносить своему владельцу от 2 до 10 тыс. грн прибыли в день.

В свою очередь, правозащитник Сергей Гладкий призвал министра МВД Арсена Авакова разобраться в проблеме незаконных обменных пунктов.

«Я хочу обратиться к господину Авакову: наведите порядок в столице с этими обменными пунктами. Сотрудники милиции, Службы безопасности Украины ходят и меняют деньги в этих обменниках и не замечают их», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции эксперт по экономическим вопросам Владимир Мартынчук подчеркнул, что незаконные обменные пункты не платят налоги, соответственно, бюджет недополучает деньги.

«Деньги (от деятельности незаконных пунктов обмена валют – УНИАН) не поступают в бюджет, а власти закрывают на это глаза. При этом за эти деньги можно было бы решить много финансовых проблем», - сказал Мартынчук.

Также он добавил, что, по его информации, многие владельцы данных обменных пунктов являются выходцами из Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, в августе сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и управления Министерства внутренних дел Киева выявили и изъяли в ходе обыска в незаконных пунктах обмена валют 4 млн долл. и 7 млн грн.

В июле сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Суточный оборот валюты, которая выводилась «в тень», составлял более 3 млн долл. Во время обысков правоохранители изъяли свыше 800 тыс. долл., 40 тыс. евро и 100 тыс. грн.