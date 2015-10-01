Если бы выборы депутатов Киевского облсовета проходили в конце сентября, преимущество имели бы "БПП", "Батькивщина" и "Самопомич" - опрос

Киев. 1 октября. УНИАН. Если бы выборы депутатов Киевского областного совета проходили в конце сентября 2015 года, то наибольшее количество голосов избирателей набрали бы «Блок Петра Порошенко «Солидарность», ВО «Батькивщина» и Объединение «Самопомич» (5,8%).

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в УНИАН результаты опроса общественного мнения в Киевской области, проведенного исследовательской компанией «Ю.С.С.» («USS Research»).

«Согласно результатам исследования, большинство опрошенных жителей Киевской области намерены принять участие в голосовании на местных выборах 25 октября», - сообщил ведущий аналитик «USS Research» Алексей Биловол.

Так, 72% опрошенных ответили, что безусловно примут участие в голосовании, а 11,1% опрошенных скорее всего примут участие в голосовании. Не намерены приходить на избирательные участки в день местных выборов (безусловно или скорее всего) 11,4% жителей Киевщины, которые приняли участие в опросе. Трудно ответить на этот вопрос было 5,5% опрошенных.

Биловол отметил, что, как свидетельствуют результаты опроса, для большинства (48,1%) взрослых жителей при выборе партии и кандидата от соответствующей партии, за которых они проголосуют на выборах в киевский облсовет, первоочередное значение будет иметь личность кандидата.

В то же время, для 22,5% респондентов при осуществлении выбора, за кого проголосовать, большее значение будет иметь известность и авторитетность политической партии, чем личность кандидата от этой партии. Значительное количество респондентов (29,4%) не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Согласно другим результатам опроса, которые обнародовал Биловол, если бы выборы депутатов Киевского областного совета проходили в конце сентября 2015 года, то наибольшее количество голосов избирателей набрал бы «Блок Петра Порошенко «Солидарность». За эту партию намерены проголосовать 13,4% от количества респондентов, ответивших на указанный вопрос.

Второе и третье места в электоральном рейтинге партий на выборах в Киевский облсовет, согласно опросу, занимают ВО «Батькивщина» (за нее готовы проголосовать 7,6% опрошенных) и Объединение «Самопомич» (5,8%).

«Значительное количество сторонников среди жителей Киевской области получили также «Радикальная партия Олега Ляшко» (4,1% голосов), партия «Наш край» (4%), партия «УКРОП» (3,1%), а также ВО «Свобода» (2,3%)», - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, значительное количество респондентов (37,6%) еще не определились, за какую партию и соответствующего кандидата они проголосуют на выборах в Киевский облсовет.

Кроме того, 11,7% опрошенных ответили, что не будут принимать участия в голосовании.

«Имитация выборов в Киевский областной совет, которая заключается в учете только ответов тех респондентов, которые планируют принять участие в голосовании и уже определились со своим выбором, показывает, что в случае проведения выборов в конце сентября 2015 года «Блок Петра Порошенко набрал бы 26,4% голосов избирателей. А также преодолевают проходной условный 5%-й барьер на выборах в облсовет ВО «Батькивщина» (15% голосов), Объединение «Самопомич» (11,4%), Радикальная партия Олега Ляшко (8,1%) и партия «Наш край» (7,9%)», - подчеркнул социолог.

Он также добавил, что близки к преодолению 5%-го барьера (с учетом погрешности выборки) партия «УКРОП» (6,1% голосов) и ВО «Свобода» (4,5%).

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала отметил, что во время нынешних местных выборов может сложиться интересная ситуация, когда карта политических сил, которые будут присутствовать в местной власти, может существенно расшириться».

«Это позволит тем или иным способом сделать достаточно интересные конфигурации внутри местных органов власти», - сказал он и добавил, что результаты выборов будут «интересными» и станут «сюрпризом для тех людей, которые рассчитывали, что все будет немного иначе».

Бала отметил, что «мы фактически с нуля сделали замер, кто откуда стартует, и очень многое будет зависеть от того, кто как проведет избирательную кампанию».

В то же время, заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий выразил мнение, что по результатам местных выборов, к концу года будет понятно, будут ли проводиться досрочные парламентские выборы.

*** С 24 по 29 сентября 2015 года исследовательская компания «Ю.С.С.» по заказу Агентства моделирования ситуаций провела опрос общественного мнения в Киевской области. Методом телефонного интервью (CATI) было опрошено 800 респондентов – постоянных жителей Киевской области в возрасте от 18 лет с учетом их пола, возраста и места жительства в пределах области.

Статистическая погрешность выборки (с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.