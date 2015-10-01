В Киеве отсутствует конкуренция в сфере озеленения столицы - эксперты

Киев. 1 октября. УНИАН. В Киеве отсутствует конкуренция в сфере озеленения столицы, что приводит к некачественному озеленению и неоправданным расходам бюджетных средств.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН директор компании “Гринсад” Алексей Целик.

“Мы выступаем за проведение растительных и смежных товаров для озеленения Киева через прозрачные он-лайн закупки, наподобие таких как в Министерстве обороны. Также необходимо ликвидировать монопольное положение «зеленстроев» в обслуживании городских зеленых насаждений и перейти к выбору подрядчиков на конкурсной основе как среди коммунальных организаций, так и среди коммерческих”, - сказал Целик.

Также он добавил, что Киев нуждается в создании стратегии по озеленению города.

В свою очередь, президент “Союза производителей посадочного материала Владимир Разумовский отметил, что непрозрачные тендеры приводят к перерасходу столичных средств на 1 млн 600 тыс. грн. За эти средства можно было бы приобрести около тысячи аллейных деревьев.

«А если брать в расчет, что в год в Киеве высаживается около 4 тысяч деревьев, то это -фактически четвертая часть», - заметил он

Также Разумовский заявил, что деревья, высаженные «зеленстроем», имеют низкое качество ухода за ними, поскольку выживает лишь около 10% растений. Ситуация ухудшается еще и тем, что в столице ежегодно вырубается около 25 тысяч деревьев, при том, что насаждается всего 4-5 тысяч.

Представитель “Киевского экологически-культурного центра” Владимир Борейко подозревает, что в рубке деревьев в столице “Киевзеленстрой” имеет коммерческий интерес, реализуя срубленные деревья как топливо для частного сектора.

Участники пресс-конференции также отметили, что ликвидация монополии «зеленстроев» по всей стране приведет к экономии ежегодно свыше 200 млн грн, в случае если услуги по озеленению городов будут предоставляться на конкурентных началах, прозрачных тендерах, в которые будет вовлечено как можно больше игроков этого рынка.