Партия "Возрождение" обращается в суды из-за отказа в регистрации кандидатов

Киев. 1 октября. УНИАН. Партия «Возрождение» обращается в суды из-за массовых отказов в регистрации их кандидатов на местных выборах-2015.

Об этом сообщил председатель партии, народный депутат Украины Виктор Бондарь во время пресс-конференции в УНИАН.

Он выразил убеждение, что сегодня в Украине «разворачивается политическая коррупция». «Мы видим опять худший сценарий административного влияния на демократические избирательные процессы в Украине», - сказал депутат.

Бондарь подчеркнул, что наиболее рейтинговых кандидатов от «Возрождения» «пытаются не пустить на выборы и не дать возможности даже зарегистрироваться».

В частности, в Днепропетровске, считает он, «целый сценарий разворачивается, как не допустить партию «Возрождение» на выборы».

«На Днепропетровщине зарегистрирован клон партии «Возрождение», - это так называемая партия «Возрождение Украины», - сказал Бондарь и добавил, что от этой партии выдвинут кандидат в мэры с такой же фамилией, как и у кандидата от «Возрождения» Анатолия Крупского.

Кроме того, отметил депутат, в областной совет от «Возрождения» идет Владимир Куцин. В то же время, от «Возрождения Украины» выдвигается кандидат из Тернопольской области также по фамилии Куцин.

По мнению Бондаря, «когда партия власти выдвигает слабых кандидатов, когда партия власти понимает, что она полностью проигрывает выборы на Днепропетровщине партии «Возрождение», она использует «Оппозиционный блок», дает ему возможность набрать голоса».

Так, в регистрации в Днепропетровский городской совет отказали 64 кандидатам от «Возрождения».

В то же время, в Одесской области избирательная комиссия не регистрирует 27 кандидатов от «Возрождения» в облсовет.

По словам Бондаря, все претензии к кандидатам партии со стороны представителей избирательных комиссий абсолютно надуманные и беспочвенные.

Депутат отметил, что на Закарпатье также «ставят клонов нашим людям».

«Людей с одинаковыми фамилиями, которые не имеют никакого отношения к той местности, регистрируют партии, имеющие похожие названия, пытаются запутать избирателей», - сказал он.

Бондарь подчеркнул, что «мы по этому поводу обратились в ОБСЕ, к послам, к международным наблюдателям».

«Мы требуем, чтобы наши кандидаты были зарегистрированы. Требуем, чтобы по всей Украине было справедливое развитие событий. Мы ожидаем соответствующих справедливых решений судов, потому что мы уже подали в суды по поводу их незаконных действий», - отметил депутат.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Возрождение» Владимир Пилипенко отметил, что руководящие должности в избирательных комиссиях в регионах, где проблемы с регистрацией имеют кандидаты от их политической силы, занимают представители «БПП» и «Оппозиционного блока».

Он уточнил, что сегодня утром был подан иск в Окружной суд города Днепропетровска, а заявление в Одесский окружной административный суд сейчас готовится.

«Мы абсолютно уверены в юридической правоте наших областных организаций, которые подавали документы как в Одесскую областную ТИК, так и в Днепропетровске городскую ТИК. Мы считаем, что все документы юридически подготовлены грамотно, а решения этих комиссий являются предвзятыми и политически мотивированными», - сказал Пилипенко.

Он отметил, что обращения по этому вопросу сейчас готовится и в Центральную избирательную комиссию, а также рассматривается возможность обращения в Генеральную прокуратуру.

«Все документы по всей территории Украины готовились одной юридической командой, и только почему-то в двух или трех областях у территориальных комиссий возникли к ним претензии. Фактически, мы зарегистрировали уже свыше 11 тысяч кандидатов от партии «Возрождение» и лишь в Одесской и Днепропетровской области почему-то возникли вопросы к аналогичным документам, которые подавались ко всей Украине», - отметил Пилипенко.

Заместитель председателя партии отметил, что сегодня сроки для подачи документов кандидатами завершились. Соответственно, территориальная избирательная комиссия сможет теперь зарегистрировать кандидатов от «Возрождения» только на основании решения суда.