Киев. 2 октября. УНИАН. Театр «Маски-шоу» в октябре – ноябре совершит юбилейный тур по Украине.

Об этом директор театра «Маски-шоу» Наталья Делиева сообщила на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 30-летнему юбилею труппы, премьере нового шоу и началу всеукраинского тура, организованного компанией «Квартал-концерт».

Она отметила, что тур охватит 28 городов Украины, в которых артисты покажут новое комедийное шоу «Маски в кубе». Первыми после жителей Одессы - города, где базируется театр «Маски-шоу», новый спектакль увидят жители Кривого Рога 15 октября, а в Киеве премьера состоится 27 октября (МЦКИ «Октябрьский»). Завершится тур в Николаеве 10 ноября.

«9-10 октября состоятся спектакли в Доме клоунов – в стационарном театре, который принадлежит «Маскам» и который они создали своими руками и продолжают творить в этом театре последние 12 лет. Начинается это все с Одессы, а затем пройдет во всех других 27 городах Украины», - сказала Делиева.

По ее словам, за все 30 лет существования театр еще не совершал такого грандиозного тура.

«И благодаря «Квартал-концерту» этот тур пройдет... Я и сама организовывала туры, и это было 7, 10, 12 городов Украины, но 28 – это впервые за 30 лет. И вот в юбилей мы едем в такой тур», - отметила Делиева.

В свою очередь актер театра «Маски-шоу», народный артист Украины Георгий Делиев сообщил, что новая постановка была задумана именно по случаю 30-летия создания коллектива.

«Мы решили подвести итоги нашей многолетней деятельности, потому что после каждого спектакля, когда мы играем, к нам подходят зрители и просят показать то, что мы раньше делали. А мы уже некоторые вещи давно не выполняли, некоторые забыли... И мы решили «тряхнуть стариной»: мы вспомнили старые номера-хиты, которые очень нравились зрителям и которых зрители ждут, и мы их восстановили. Причем это номера, которые были у нас и 30 лет назад, и 25, и 10... И будут совсем новые. Мы придумали для спектакля новые скетчи, репризы, номера и реализовали их в единой концепции», - сказал Делиев.

По его словам, это будет комедия без слов о том, как фантазия становится реальностью, а реальность - фантазией. Зрителям покажут спектакль-сновидения со смешными сценами, которые будут меняться и философскими образами и неожиданными трюковыми ноу-хау.

«Главная идея спектакля в том, что мы все стремимся получить свободу, но часто становимся рабами своих стереотипов. «Маски в кубе» расширяют границы восприятия, каждый может увидеть здесь что-то свое и о себе», - добавил Делиев.

По словам Делиевой, в юбилейном спектакле примут участие 6 актеров театра - основной состав, которые за 30 лет существования составляют «костяк» труппы: Борис Барских, Делиев, Наталья Бузько, Александр Постовенко, Игорь Малахов и Михаил Волошин. Также будет задействована одна новая молодая актриса.

Во время пресс-конференции эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин вручил представителям труппы театра сертификат о зафиксированном рекорде Украины «Театральная труппа, которая 30 лет не меняла своего актерского состава», что является прецедентом в истории театра. В подтверждение факта об одном месте работы актеры продемонстрировали свои трудовые книжки с соответствующими записями о приеме на работу.