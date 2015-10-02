Революция на граните не была успешной, поскольку не было реализовано основное ее требование - Кипиани

Киев. 2 октября. УНИАН. Революция на граните не была успешной, поскольку не было реализовано основное требование - перевыборы парламента, считает ее участник, журналист и общественный деятель Вахтанг Кипиани.

Такое мнение он высказал во время круглого стола в УНИАН.

«Что касается того, была ли успешной Революция на граните, или нет, это вопрос очень дискуссионный, поскольку из 5 основных требований было выполнено только два с половиной», - сказал Кипиани.

«Основное требование, которое абсолютно не было выполнено, и это минус обществу, которое не смогло дожать власть, – это проведение консультативного референдума по вопросу доверия к Верховной Раде, а по результатам этого референдума - проведение новых выборов на многопартийных принципах», - отметил Кипиани.

«Этот так называемый консультативный референдум - это была уловка, поскольку требование должно было стоять о перевыборах парламента, и тогда мы были бы в одном резонансе со странами Балтии, Молдовой, Грузией и другими, которые весной 1990-го или в начале 1991-го провели выборы и провозглашали независимость уже новым составом парламента, то есть не избранным по советскому закону, а избранным по закону революционного времени», - считает журналист.

***25 лет тому назад, 2 октября 1990 года, началась организованная украинской молодежью, в основном студентами, Революция на граните.

Протесты продолжались до 17 октября. Самым заметным элементом протестов была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве.

Акция завершилась подписанием постановления Верховной Рады УССР, которая гарантировала выполнение требований участников протеста: недопущение подписания нового Союзного договора; перевыборы Верховного Совета УССР на многопартийной основе не позже весны 1991 года; возвращение на территорию УССР украинских солдат, а также обеспечение прохождения военной службы юношами-украинцами исключительно на территории республики; национализация имущества Компартии Украины и ЛКСМУ; отставка председателя Совета министров УССР Виталия Масола.