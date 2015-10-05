10 октября на Михайловской площади в Киеве православные и католики проведут совместную молитву за мир и представят уникальную реликвию – мощи Блаженной сестры Марты Вецкой

Киев. 5 октября. УНИАН. В Киеве 10 октября на Михайловской площади православные и католики проведут совместную молитву за мир.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил архиепископ Петр Мальчук, который возглавляет Киево-Житомирскую диецезию Римско-католической церкви в Украине.

Мальчук отметил, что 10 октября в 15.00 на Михайловской площади соберутся представители основных христианских церквей - римо-католики, греко-католики, православные Киевского и Московского патриархатов, Автокефальной церкви и других христианских церквей и религий.

"В многоголосной совместной молитве – вместе с руководителями этих церквей - будем просить Господа, чтобы в стране воцарился мир, чтобы было единство, чтобы наши сердца были полны милосердия", - отметил он.

К молитве присоединятся также военные капелланы и другие участники из зоны АТО. Во время молитвенной встречи будет проходить сбор пожертвований для пострадавших в зоне АТО: как для военных, так и для мирных жителей.

"Молитву усилит уникальная реликвия - мощи Блаженной сестры Марты Вецкой. Вся жизнь сестры Марты была проявлением любви, а ее смерть стала актом любви. Сестра добровольно пошла на смертельный риск и вызвалась помыть помещения после больной тифом вместо другого работника, молодого отца семейства. Теперь обращение к Блаженной Марте помогает людям при самых сложных болезнях. К ее могиле в городе Снятин Ивано-Франковской области и сегодня приходят паломники со своими просьбами", - акцентировал архиепископ.

Присутствующие на пресс-конференции, настоятель вице-провинции св. Кирилла и Мефодия отец Томаж Маврич СМ и координатор паломничества реликвий-мощей Блаженной сестры Марты Вецкой отец Сергей Павлиш СМ, пригласили всех желающих присоединиться к молитве за мир: "Надежда, что бои на Донбассе в конце концов прекратятся навсегда – в последние недели укрепилась. И к усилиям политиков хотим добавить искреннее и мощное свое слово. Поэтому сердечно приглашаем каждого священника, монаха, мирянина, и представителей медиа прийти также на Михайловскую площадь в субботу, 10 октября, в 15.00".