Минздрав и общественные активисты поддерживают инициативу Минфина по повышению акциза на сигареты на 40% в 2016 году

Киев. 5 октября. УНИАН. Министерство здравоохранения и общественная организация «Жизнь» поддерживают инициативу Министерства финансов по повышению в 2016 году специфической ставки акциза на сигареты на 40% и адвалорной ставки – до 15% с 12%, сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель Украинского центра контроля над табаком общественной организации «Жизнь» Андрей Скипальский.

Активист отметил, что власти рассматривали еще два сценария роста акциза и цен на изделия из табака в 2016 году, которые поступили от представителей общественности (повышение специфичной ставки на 70%, адвалорной – до 15%) и от табачной промышленности (повышение только специфичной ставки на 20%).

«Мы считаем, что позиция Минфина является не прогрессивной, а компромиссной. Она разумна на данном этапе, потому что мы предлагали повышение на 70%. Будем призывать депутатов, членов налогового комитета смотреть на расчеты Министерства финансов Украины», - сказал Скипальский.

По расчетам Минфина, рост специфичной ставки акциза на 40% и адвалорной до 15% позволит получить дополнительные доходы в государственный бюджет на уровне 7,5 млрд грн. Кроме того, это сократит потребление сигарет на 7%.

Присутствовавший на пресс-конференции заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Константин Красовский подчеркнул, что министерство разделяет идею необходимости повышения акцизов и поддерживает такую инициативу общественных организаций и Минфина.

«Увеличение акцизов – это не только дополнительные деньги в государственный бюджет, это спасенные человеческие жизни. Чем больше растет акциз, тем больше человеческих жизней мы спасаем. И поэтому Министерство здравоохранения будет поддерживать самое большое повышение акцизов из всех предложенных вариантов», - сказал Красовский.

Заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Юрий Романюк, который также принимал участие в пресс-конференции, отметил, что повышение акцизов является необходимым шагом на пути гармонизации украинского законодательства с европейским. Кроме того, такое повышение позволит проиндексировать акциз на уровень инфляции, который в августе составил около 38%, а также компенсирует те поступления в бюджет, которые сократятся в связи с реализацией других элементов налоговой реформы, в частности, сокращения налогов на зарплату.

«Это компенсатор тех потерь бюджета, которые должны быть в первый год в рамках налоговой реформы в связи с инициативой сокращения нагрузки на фонд оплаты труда», - сказал Романюк.

Присутствовавший на пресс-конференции эксперт гражданской инициативы «Реанимационный пакет реформ» группы «Налоговая реформа» Илья Несходовский отметил, что организация также поддерживает инициативу, которая позволит с минимальными потерями для бюджета провести сокращение налоговой нагрузки на население и тем самым поднять доходы граждан.

«С одной стороны, необходимость наполнения бюджета, с другой стороны, необходимость сокращения других статей доходов, а также здоровье нации – это и есть основные причины, почему мы поддерживаем предложение Минфина относительно повышения акцизов на сигареты», - сказал он.

В свою очередь член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова отметила, что готова поддерживать инициативу Минфина, однако подчеркнула, что успех предложения в парламенте зависит от того, насколько сильным будет влияние лобби табачной промышленности на депутатов.

«У табачной промышленности сверхмощное лобби в парламенте и поэтому никто не хочет прислушиваться к экономическим аргументам», - сказала она.

Острикова отметила, что еще с 1990-х годов основными аргументами, которыми оперируют табачные лоббисты, пытаясь противодействовать инициативам властей по повышению налогов, остаются рост контрабанды и уход корпораций из Украины.

Однако, как отметил Красовский, европейский опыт свидетельствует, что повышение налогов на табачную отрасль приводит к сокращению потребления сигарет и не способствует значительному росту их контрабанды. Реализация сценария Минфина приведет к увеличению нелегального ввоза сигарет из соседних стран с более низкими ценами (Россия, Молдова) на 1 млрд грн, сократив в то же время контрабанду табачных изделий украинского производства на 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины в рамках проведения налоговой реформы предлагает провести ряд усовершенствований администрирования налогов и, помимо прочего, объединить единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц, обеспечив уменьшение совокупного налога на зарплату до уровня 20%. При этом Минфин допускает, что потери государственного бюджета из-за недополучения отчислений составят не менее 23,3 млрд грн, а дефицит бюджета Пенсионного фонда составит не менее 70 млрд грн.

Реализация предложения Минфина позволит поднять средний акциз на пачку сигарет до 9,5 грн с 6,3 грн, что повысит среднюю цену одной пачки сигарет до 20 грн с 15 грн.

По данным Государственной службы статистики, объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в январе-августе 2015 года составил 57,8 млрд штук, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.