Швейцарская фармкомпания будет внедрять европейские стандарты производства медпрепаратов в столичной "Фарма Старт"

Киев. 7 октября. УНИАН. Швейцарская фармакологическая компания «Асино Фарма» после приобретения киевского производителя «Фарма Старт» будет интегрировать его в систему обеспечения европейского качества производства медицинских препаратов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Асино Фарма» Йостен Дэвидсен.

«Мы как международная компания будем интегрировать украинский завод «Фарма Старт» в систему обеспечения швейцарского качества компании «Асино», – сказал он.

Также Дэвидсен отметил, что «Асино Фарма» будет инвестировать в развитие медицинского персонала и продвижение продукции на новые рынки.

«Основной акцент мы делаем на введении новых продуктов (медицинских препаратов – УНИАН), которые мы предоставим Украине из уже существующего портфеля «Асино», – сказал гендиректор швейцарской компании.

В свою очередь, генеральный директор «Фарма Старт» Евгений Заика сообщил, что новые продукты будут выводиться на украинский рынок в течение двух лет.

«Как у «Асино», так и у «Фарма Старт» есть новая мощная продуктовая линейка, которая будет выведена на рынок в течение ближайших двух лет», – отметил он.

По словам Дэвидсена, новые продукты будут использоваться для лечения заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, он отметил, что киевский завод будет центральным элементом при выходе «Асино Фарма» на рынки Средней Азии и Беларуси.

Также Дэвидсен добавил, что успешный выход на украинский рынок швейцарской компании будет примером для других иностранных инвесторов.

"Я считаю, что этот выход на рынок в Украину швейцарской компании будет примером для иностранных инвесторов, и они придут в Украину за нами", – сказал Дэвидсен.

Справка УНИАН. «Асино Фарма» – швейцарская фармакологическая компания, собственниками которой являются инвестиционные фонды «Ависта» и «Нордик Кэпитал». Компания имеет два завода в Швейцарии и один – в Германии. В 2014 году оборот «Асино Фарма» составил 252,5 млн евро.

1 октября 2015 года «Асино Фарм» приобрела киевский завод по производству медпрепаратов «Фарма Старт».

«Фарма Старт» – киевская фармакологическая компания, которая входит в топ-10 украинских фармакологических компаний. В 2014 году ее прибыль составила 48,8 млн долл. Завод производит препараты для лечения ЦНС и сердечно-сосудистых заболеваний.