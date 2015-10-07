"МТС Украина" и фонд BrainBasket запустят проект по обучению IT-специальностям переселенцев и участников АТО

Киев. 7 октября. УНИАН. Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "МТС Украина" совместно с благотворительным фондом BrainBasket, созданным по инициативе IT- компаний для развития образования в сфере информационных технологий в Украине, запустят проект для переселенцев, пострадавших от боевых действий на Донбассе, и украинских военных-участников Антитеррористической операции по обучению специальностям в IT-секторе.

Как сообщил на пресс-конференции в информагентстве УНИАН директор фонда BrainBasket Владимир Люлька, данная программа Coding for future позволит бесплатно пройти обучение и в дальнейшем получить работу в IT-компании.

"Coding for future - это бесплатная программа для определенной категории населения - это ветераны-участники АТО и беженцы. В рамках этой программы мы даем возможность этим людям получить бесплатное образование, пройти курсы программирования по популярным IT-специальностям", - сообщил Люлька.

В свою очередь, начальник департамента развития информационных систем "МТС Украина" Вячеслав Ройз сообщил в ходе пресс-конференции, что на данный момент специалисты IT-сектора являются востребованными как в Украине, так и на Западе.

"Украинские айтишники признаны ведущими мировыми IT-компаниями. Они выигрывают международные конкурсы и создают стартапы, стоимость которых сотни миллионов долларов. Я считаю, что сектор IT - этот тот интеллектуальный потенциал, который поможет нам не только провести реформы в стране, но и совершить технологический прорыв, который позволит Украине стать экспортером интеллектуальных разработок", - сказал Ройз.

По словам организаторов проекта, продолжительность обучения зависит от выбранной специальности и в среднем занимает три месяца. По завершении программы наиболее успешные участники будут рекомендованы на работу ведущим украинским IT- компаниям.

Как сообщал УНИАН, согласно докладу «Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2015», составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина заняла 71-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поднявшись за год на 10 позиций по сравнению с прошлогодним показателем (в 2014 году в этом рейтинге Украина занимала 81-е место). При формировании рейтинга организация рассчитала Индекс сетевой готовности, который характеризует уровень развития ИКТ в 143 странах мира.

По мнению ряда экспертов рынка информационных технологий, основной угрозой развития украинской сферы информационных технологий является отток квалифицированных кадров за границу из-за нестабильной ситуации в Украине, что влияет на снижение темпов роста IT-сектора.