Борис Филатов является лидером электоральных предпочтений на должность мэра Днепропетровска – опрос

Киев. 8 октября. УНИАН. Кандидат на должность городского головы Днепропетровска, народный депутат Украины Борис Филатов является лидером электоральных предпочтений среди днепропетровцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые во время пресс-конференции в УНИАН презентовал председатель аналитического департамента «Актив Групп» Святослав Швецов.

Он отметил, что опрос проводился в Днепропетровске 3-4 октября. Количество респондентов – 2 тыс. жителей города.

Как показали результаты опроса, 27% днепропетровцев готовы отдать свой голос за Филатова. За заместителя председателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула готовы проголосовать 23%, за председателя всеукраинской общественной организации «Громадська сила» Загида Краснова - 13%, за члена «Блока Петра Порошенко» Максима Курячого – 5%, за представителя партии «Возрождение» Анатолия Крупского – 5%.

Не определились 8% опрошенных, 5% ответили, что не придут на выборы, и еще 5% респондентов планируют проголосовать против всех.

По словам Швецова, если учесть голоса тех, кто уже определился с выбором, ситуация выглядит следующим образом: за Филатова готовы проголосовать 33% избирателей, за Вилкула – 28%, за Краснова – 16%, Курячого и за Крупского - по 6%.

«Из этого видно, что в первом туре победитель, скорее всего, не определяется... Будет второй тур, и с большой долей вероятности уже определяются два основных кандидата, которые выходят в финал, – Филатов и Вилкул», - сказал Швецов.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/60428