Столичные власти планируют привлечь киевлян к процессу бюджетного планирования города - глава бюджетной комиссии

Киев. 8 октября. УНИАН. Киевская городская государственная администрация в рамках широкомасштабного проекта электронного управления Kyiv Smart City предоставила киевлянам возможность влиять на процесс бюджетного планирования города посредством нового онлайн-инструмента «Бюджет Участия», который с 8 октября в тестовом режиме доступен на официальном сайте КГГА.

Об этом в ходе пресс-конференции УНИАН сообщил председатель бюджетной комиссии КГГА Андрей Странников.

«В этом году, благодаря нашим коллегам у нас есть возможность запустить ресурс, который предусматривает возможность участия каждого человека в определении приоритетов бюджета города… В следующем году мы хотим, чтобы люди имели возможность не только видеть расходы города, но и влиять на принятия городского бюджета и определять свои приоритеты», - отметил Странников, добавив, что окончательное решение будет принимать бюджетная комиссия Киевсовета.

Как рассказал присутствующий на пресс-конференции один из разработчиков проекта, глава общественной организации Socialboost Денис Гурский, эта система даст возможность киевлянам напрямую влиять на процесс принятия решения в городском совете и отстаивать интересы своих общин. «На сегодняшний день мы объединили усилия с нашими канадскими партнерами Open North и собственно говоря, разработали это решение для КГГА», - говорит Гурский.

По его словам, для того, чтобы указать свои пожелания по каким-то ключевым вопросам, которые выводятся на обсуждение в КГГА - необходимо перейти на сайт киевской администрации, оставить немного информации о себе и зарегистрировать свою индивидуальную версию бюджета. После этого система сформирует "среднее арифметическое" всех пожеланий киевлян и из этого власти смогут сделать какие-то выводы при принятии очередного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении внедрить в Киеве систему Smart City, одним из направлений которой станет электронный бюджет. При этом сокоординатор проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров на одном из заседаний Киевсовета сообщил, что к финансированию данного проекта причастны Международный фонд «Видродження», а также Агентство США по международному развитию.

На сегодняшний день в рамках системы Smart City в столице уже действует электронный бюджет, а также электронные петиции. Также в планах специалистов Kyiv Smart City в течение 2015 года перевести все закупки, которые осуществляются за счет средств городского бюджета, в электронный формат. А также оптимизировать автомобильный трафик в столице с использованием интеллектуальной транспортной системы.