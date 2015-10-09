Компания Rehau представила результаты конкурса детского рисунка "Детские мечты"

Киев. 9 октября. УНИАН. Один из крупнейших производителей оконных и инженерных систем компания Rehau презентовала результаты первого социального проекта компании в Украине – конкурса детского рисунка «Детские мечты».

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор по маркетингу и сбыту отдела внутренних инженерных сетей Rehau Максим Солоненко, компания рассчитывала на участие в конкурсе 100-200 детей, но получили в результате около 300 работ.

«Мы получили на конкурс около 300 работ. Проводили конкурс среди 3 групп: от 4 до 6 лет, от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет. Также были приглашены дети из детских домов и детских художественных школ. По результатам конкурса мы выбрали 3 победителя в каждой возрастной группе», - сказал он.

При этом Солоненко отметил, что выбор победителей основывался не только на качестве работы, но и на эмоциональной составляющей картины и написанной к ней предыстории.

Он сообщил, что компания планирует на базе своего офиса открыть выставку художественных работ детей.

«Мы откроем музей Rehau в Киеве. Мы вывесим эти работы у себя с подписями детей и дальше будем заботиться о картинах», - добавил он.

Присутствующая на пресс-конференции основательница «Культурного проекта» Наталия Жеваго отметила, что на базе детских рисунков можно было бы делать печатную продукцию.

«Очень интересно было бы использовать эти работы в виде печати на чем-то, к примеру, на календарях. Рисунки имели бы прекрасное продолжение», - сказала она.

Награждение детей будет проходить 9 октября на территории заповедника «София Киевская».

Справка УНИАН. Компания Rehau работает в Украине с 1997 года. Занимается производством оконных и фасадных систем, внешних и внутренних инженерных сетей, садового оборудования и мебельных комплектующих.

Сейчас в Украине работает 4 центра логистики: в Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/60454