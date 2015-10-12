В Украине нет нормативной основы для комплексного развития объединенных общин – эксперт

Киев. 12 октября. УНИАН. В Украине нет нормативной основы для комплексного развития объединенных общин.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил глава Всеукраинской ассоциации содействия самоорганизации населения Андрей Крупник.

Он отметил, что в марте в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта: №2466 «Об органах самоорганизации населения» и №2467 «Об общем собрании (конференции) членов территориальной громады по месту жительства», которые до сих пор не вынесены на рассмотрение депутатов.

«Неприятие этих законов ограничивает возможности развития местного самоуправления. У нас сегодня около 11 тысяч территориальных громад. Опыт зарубежных стран показывает, что такое количество мелких общин – практически нежизнеспособная система. Мы хотим их укрупнить. Кабмин принял распоряжение о том, что 159 объединенных общин сегодня идут на выборы как единое целое. Они включают в себя около 750 общин. Это всего около 7% всей страны», - сказал Крупник.

Он выразил надежду, что народные депутаты примут эти законопроекты, поскольку они будут способствовать участию граждан в управлении местными делами, в том числе принятию уставов территориальных громад.

Также эксперт отметил, что задачей возглавляемой им ассоциации является содействие самоорганизации населения.

«Наша задача - помочь тем, кто готов был бы объединиться, и главное – помочь тем общинам, которые уже решили объединиться, потому что сегодня методика Кабмина ограничивается моментом создания перспективного плана... Нет методики развития этих общин. Сейчас ассоциация берется за несколько пилотных вариантов объединенных общин – сельской, городской, и мы вместе с ними отработаем технологию дальнейшего развития с включением всех возможных ресурсов... У нас десять ресурсных центров по стране, и мы расширяем круг наших партнеров. Мы хотим, чтобы в каждом регионе была организована поддержка созданию и развитию территориальных громад. Мы также хотим, чтобы государственная политика снова повернулась лицом к развитию гражданского общества», - подчеркнул он.

В свою очередь народный депутат Украины от «блока Петра Порошенко» Наталия Новак выразила убеждение в том, что реформа местного самоуправления может быть успешной только в случае привлечения общественности к процессам объединения общин, планированию и управлению их дальнейшим развитием.

Как сообщал УНИАН, 3 марта президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О добровольном объединении территориальных громад».

Закон направлен на децентрализацию публичной власти с реальным обеспечением общепризнанных европейских принципов организационной, правовой и финансовой самостоятельности органов местного самоуправления, предусмотренных Конституцией Украины, принципа справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства между гражданами и территориальными громадами.

Закон регулирует отношения, возникающие в процессе добровольного объединения территориальных громад сел, поселков, городов.

По состоянию на начало сентября в Украине 6,3 тыс. территориальных громад инициировали свое объединение, провели объединение - 180 общин.