Украинский бизнес продолжает отмечать высокий уровень коррупции в стране - исследование

Киев. 12 октября. УНИАН. Треть, или 30%, представителей бизнеса в Украине отметили рост масштабов коррупции в государственных структурах страны за последние полгода, в то время как согласно предыдущему опросу, представленному в апреле этого года, показатель составлял 27,7%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Уровень восприятия коррупции бизнесом: вторая волна» при поддержке Transparency International Украина, «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», GfK Ukraine и «ПриватБанка», представленные на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно опросу, доля предприятий, которые непосредственно сталкивались с коррупцией, за полгода снизилась до 12,7% с 14,6%. «Восприятие коррупции, ситуация с коррупцией несколько ухудшилась, хотя и незначительно. При этом доля предприятий, которые сталкивались с коррупцией, сократилась, а это статистически значимый показатель, и я считаю, что это позитив», - прокомментировал результаты исследования представитель GfK Ukraine Дмитрий Яблоновский.

В свою очередь, руководитель Transparency International Украина Алексей Хмара отметил, что результаты предыдущего исследования были представлены руководству наиболее коррумпированных, по мнению бизнеса, госструктур, и были озвучены на заседании Нацсовета реформ, что дает результат. «Разумеется, за полгода особых изменений быть не может, но то, что реальный опыт столкновений становится меньше, говорит, что государство движется в верном направлении», - сказал он.

По итогам последнего опроса, во главе списка наиболее коррумпированных госорганов остаются налоговая служба, таможня, Агентство земельных ресурсов, пожарная служба и милиция. Среди отраслей экономики, наиболее подверженных коррупции, лидерами стали промышленность, транспорт и связь, торговля. В разрезе регионов, больше всего бизнес сталкивается с коррупцией в Ивано-Франковской, Запорожской и Донецкой областях. Также авторы исследования привели конкретные ситуации, при которых возникает коррупция. К примеру, в налоговой службе чаще всего это происходит при проведении проверок.

Присутствующий на презентации замглавы правления «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет, как идейный вдохновитель исследования, пояснил, что результат проведенного опроса является своего рода числовым КPI (ключевым показателем эффективности) усилий украинских властей по борьбе с коррупцией. «Именно Администрация президента является самым страстным заказчиком этого исследования. Это тот самый КPI, на который они обращают внимание в первую очередь и обсуждают на Национальном совете реформ»,- подчеркнул он.

Также участники презентации отметили, что наиболее важными инструментами в борьбе с коррупцией являются дальнейший перевод услуг госструктур в интернет и дальнейшее повышение прозрачности работы государственной и местных властей.

Как сообщал УНИАН, по результатам представленного в апреле этого года исследования, проведенного при поддержке Transparency International Украина, «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», GfK Ukraine и «ПриватБанка», 27,7% представителей бизнеса в стране считают, что масштаб коррупции за последние полгода вырос.

Искоренение коррупции является основной проблемой украинской экономики, по мнению крупнейших кредиторов Украины, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. В частности, министр финансов Украины Наталия Яресько в начале этого года объясняла сложности в переговорах с МВФ ожиданиями фонда реальных результатов в борьбе с коррупцией.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/60513