Уровень доверия к новой патрульной полиции более чем вдвое выше, чем к старой милиции, - опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. Новосозданной патрульной полиции доверяют 52% украинцев, при этом старой милиции - лишь 22%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленного сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешем Шарма.

Согласно результатам опроса, украинская милиция традиционно получает низкие показатели доверия (22%), при этом новосозданная полиция имеет гораздо более высокие показатели доверия (52%).

Также исследование показало, что украинская армия продолжает пользоваться высоким уровнем доверия: 74% респондентов выразили уверенность в ней, и очень немногие (19%) выражают недоверие к ней.

Существует также высокий уровень доверия к проукраинским добровольческим батальонам (52%), воевавшим на Донбассе, хотя доверие к батальонам на юге и востоке значительно меньше, чем в других регионах.

Кроме того, 63% украинцев доверяют средствам массовой информации, основанным в Украине.

Исследование показало также более высокий уровень доверия респондентов к местных чиновникам, например, к мэру города (47% опрошенных) или его горсовету/сельсовету (47%), по сравнению с уровнем доверия к региональным чиновникам, в частности, к председателю райгосадминистрации (30% опрошенных) или губернатору области (27%).

Опрос общественного мнения проводился Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и охватывал 1588 респондентов, опрошенных в период между 12 и 26 сентября 2015 года на всей территории Украины (кроме Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 2,5% без учета дизайн-эффекта.