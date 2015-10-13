За год уровень доверия украинцев к Порошенко упал в два раза, к Яценюку - в три раза – опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. За год уровень доверия к президенту Украины Петру Порошенко снизился более чем в два раза, с 69% в сентябре 2014 года до 32% в сентябре 2015 года, а к премьер-министру Арсению Яценюку – в три раза, с 60% до 20%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленные на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешем Шарма.

По его словам, учитывая социально-экономические условия в стране, а также мнение большинства о том, что проблемы, положенные в основу майдановского движения, не были решены, не удивительно, что среди украинцев имеет место общее снижение доверия к политическим лидерам.

По результатам этого опроса, самый высокий уровень доверия имеет президент Петр Порошенко. 32% выразили доверие к Порошенко, несмотря на то, что 62% опрошенных выразили недоверие к нему. Это можно сравнить с 69%, которые выразили доверие к нему в ходе опроса IFES в сентябре 2014 года.

Рейтинг премьер-министра Яценюка также упал: с 60% в сентябре 2014 года до 20% во время этого исследования в сентябре 2015 года.

Также доверие к мэру Киева Виталию Кличко упало с 43%, согласно результатам опроса IFES в сентябре 2014 года, до 25% по результатам этого исследования.

Шарма отмечает, что единственным политиком, который вырос в восприятии общественности в последние несколько месяцев, является бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. По результатам опроса в декабре 2014 года, рейтинг доверия к ней был на уровне 17%, по данным исследования IFES в июне 2015 года - 16%, а сейчас этот показатель находится на уровне 25%, аналогично показателю Кличко.

Кроме этого, доверие к заместителю председателя Верховной Рады Андрею Парубию остается относительно близким к продемонстрированному в июне 2015 года (22% в сентябре и 25% в июне).