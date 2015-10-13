Более половины украинцев считают, что нынешние политические лидеры не обеспечивают необходимые реформы - опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. 51% украинцев считают, что нынешние политические лидеры не обеспечивают проведение необходимых реформ.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешем Шарма.

По его словам, украинцы не верят, что ожидания Майдана были должным образом воплощены национальными политическими лидерами - лишь 5% оценивают соответствующие усилия положительно. Украинцы также сомневаются в способности и реальном желании своего нынешнего политического руководства реализовать ожидания Майдана.

Согласно результатам исследования, 47% граждан считают, что нынешнее руководство страны не понимает, какие реформы необходимы для реализации этих надежд, тогда как противоположное мнение разделяют 38% респондентов. Отношение к тем реформам, которые проводятся в стране, даже более скептическое: 51% граждан не согласны с тем, что нынешние политические лидеры обеспечивают проведение необходимых реформ, в то время, как только 28% опрошенных считают обратное. Подавляющее большинство, 72%, верит в то, что единственный способ достижения целей Майдана - в их реализации новым поколением лидеров, не связанных с существующим статус-кво.

*** Опрос общественного мнения проводился Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и охватывал 1588 респондентов, опрошенных в период между 12 и 26 сентября 2015 года на всей территории Украины (кроме Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 2,5% без учета дизайн-эффекта.