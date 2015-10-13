Почти половина украинцев считают, что демократия лучше любого другого политического режима – опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. 49% украинцев считают, что демократия лучше любого другого политического режима.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, презентованного сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешом Шарма.

По его словам, опрос показал, что общественность напрямую связывает Майдан со стремлением к либеральному политическому порядку, который предусматривает более тесные отношения с Европой, добросовестность в публичных делах, демократию, верховенство права.

Также Шарма добавил, что в подтверждение этих убеждений результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев являются последовательными демократами, которые крепко поддерживают демократию и обеспечение демократических прав в Украине.

«Почти половина граждан (49%) считают, что демократия лучше любого другого политического режима, хотя, по мнению 21% респондентов, при определенных условиях недемократический политический режим может быть лучше. Для 16% характерны апатия и безразличное отношение к форме режима, установленного в государстве», - отметил социолог.

Опрос общественного мнения проводился Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и охватывал 1588 респондентов, опрошенных в период между 12 и 26 сентября 2015 года на всей территории Украины (кроме Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 2,5% без учета дизайн-эффекта.