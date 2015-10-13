Половина украинцев выступает за углубление отношений с ЕС и лишь 8% - за более тесные отношения с Россией – опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. 49% украинцев стремятся к углублению отношений с Европейским Союзом и лишь 8% выступают за более тесные отношения с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешем Шарма.

По его словам, опрос показывает, что половина украинцев считает, что Украина выиграет от налаживания более тесных политических и экономических отношений скорее с Европой, чем с Россией.

Шарма отмечает, что в том, что Украине лучше стремиться к углублению отношений с Европой, уверены 49% опрошенных, тогда доля тех, кто отдает предпочтение более тесным отношениям с Россией, составляет 8%.

Кроме того, согласно результатам исследования, по мнению 19% респондентов, Украина должна иметь тесные отношения как с Европой, так и с Россией, тогда как 14% граждан выступает за то, чтобы Украина не имела тесных отношений ни с Европой, ни с Россией.

***Опрос общественного мнения проводился Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и охватывал 1588 респондентов, опрошенных в период между 12 и 26 сентября 2015 года на всей территории Украины (кроме Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 2,5% без учета дизайн-эффекта.