На местных выборах 12,8% украинцев готовы проголосовать за "БПП", 10,5% - за "Батькивщину", 8% - за "Самопомич" - опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. Среди украинцев, которые, вероятно, примут участие в местных выборах 25 октября, 12,8% будут голосовать за «Блок Петра Порошенко», 10,5% - за «Батькивщину», 8% - за «Самопомич».

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленного сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешем Шарма.

По его словам, когда респондентов спросили, какова вероятность того, что они пойдут голосовать на местных выборах 25 октября, 41% сказали, что они очень вероятно будут голосовать, 30% сказали, что они более вероятно пойдут голосовать, а 23% сказали, что они или маловероятно пойдут голосовать или вообще не будут голосовать.

Также, согласно результатам исследования, большинство украинцев ожидает, что местные выборы должны быть достаточно свободными и справедливыми. В частности, когда их спросили о честности предстоящих выборов, то 44% сказали, что они будут полностью или в определенной степени свободными и справедливыми, а 21% опрошенных ответил, что они будут иметь достаточно недостатков, чтобы усомниться в достоверности результатов, при этом 12% отметили, что они вообще не будут свободными и справедливыми.

Респондентам также было предложено назвать партии, за которые они будут голосовать на выборах. Среди тех, кто очень вероятно будет голосовать, 12,8% говорят, что они будут голосовать за «Блок Порошенко-«УДАР», 10,5% проголосовали бы за «Батькивщину», 8% - за «Самопомич», 6,4% - за Радикальную партию, 4,1% - за «Оппозиционный блок», 3,1% - за «Правый сектор» и 11% - за ряд других партий. Однако 36% еще не приняли решения.

По словам эксперта, несмотря на то, что поддержка «Блока Порошенко-УДАР» довольно хорошо распространяется по всей стране, другие партии и блоки имеют региональные ниши. В частности, «Батькивщина» получает большую часть своей поддержки на западе, в центре и на севере страны, а «Оппозиционный блок» получает почти весь объем поддержки избирателей в центре и на юге; то же верно для «Самопомочи» на западе.

Опрос общественного мнения проводился Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и охватывал 1588 респондентов, опрошенных в период между 12 и 26 сентября 2015 года на всей территории Украины (кроме Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 2,5% без учета дизайн-эффекта.