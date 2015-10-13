Украинцы считают ключевыми проблемами страны войну на Донбассе, коррупцию и экономические трудности – опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. Ключевыми проблемами Украины являются война на Донбассе, коррупция и экономические трудности.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленные на пресс-конференции в УНИАН руководителем центра IFES Ракешем Шарма.

«Война на Донбассе, коррупция и экономические трудности – ключевые проблемы, с которыми, по мнению украинцев, сталкивается государство», - заявил он.

По словам социолога, к перечню ключевых проблем 70% опрошенных относят войну на Донбассе, значительная часть опрошенных (19%) – связанные с ней отношения с Россией, 11% - вопросы энергетической независимости.

Также, согласно результатам социологического исследования, о коррупции как о самой большой проблеме говорят 53% респондентов; а также различные экономические проблемы (инфляция - 56%, бедность – 42%, безработица – 35%, внешний долг – 11%, общие экономические проблемы – 30%).

***Опрос общественного мнения проводился Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и охватывал 1588 респондентов, опрошенных в период между 12 и 26 сентября 2015 года на всей территории Украины (кроме Донбасса и Крыма). Погрешность не превышает 2,5% без учета дизайн-эффекта.