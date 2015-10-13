Организация российских оппозиционеров - политэмигрантов "Русский центр" утвердила программу и открывает интернет-портал

Киев. 13 октября. УНИАН. Политическая организация российских оппозиционеров - политэмигрантов «Русский центр» на съезде в Киеве утвердила свой устав, программу и открывает интернет-портал.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор движения «Русский центр» Денис Вихорев.

Он напомнил, что 11 октября состоялся учредительний съезд организации. Ее цели, добавил Вихорев, это «координация и взаимопомощь в рамках русской общины в Украине», а также «стать фактором, который будет влиять на российскую внутреннюю политику».

«И возможно, потом, когда эпоха Путина наконец-то подойдет к концу, «Русский центр» сможет стать полноценной политической организацией, которая будет участвовать в жизни гражданского общества, координировать, организовывать и защищать интересы русского народа в России», - сказал Вихорев.

На съезде, сообщил Вихорев, были приняты устав и программа организации. После съезда, добавил координатор, члены организации переходят к «решению тех задач, которые стоят перед нашей организацией, которые поставил перед собой съезд».

Вихорев выразил уверенность в том, что организация в Украине будет расти, а в России «придется строить работу на подпольных принципах».

Участниками организации, отметил он, являются политэмигранты из РФ и участники добровольческих батальонов. «Абсолютное большинство этих людей приехали сюда, в Украину, по зову сердца. Часть, конечно, приехали потому что в России они имели уголовные преследования против себя», - сказал Вихорев и отметил, что большинство приехали в Украину для того, чтобы «поддержать братский украинский народ в его борьбе с российской, с кремлевской оккупацией».

Кроме того, добавил Вихорев, целью «Русского центра» является «нести поражение неосталинисткому проекту «Новороссия», уничтожить плацдарм для кремлевской оккупации Украины». «И дальше сделать следующий шаг к освобождению нашей родины», - сказал он и подчеркнул, что девизом организации являются слова «Добудем родину».

Координатор движения также сообщил, что одна из целей - защита и представление интересов эмигрантов из РФ.

Вихорев отметил, что в ближайшее время начнет работу интернет-портал организации, где будут публиковаться материалы участников инициативной группы и тех, кто поддерживает организацию в России. «Мы будем готовить инфраструктуру протеста. Мирного протеста. Для начала», - сказал он.

В свою очередь, лидер молодежных неформальных националистических объединений Алексей Левкин заявил, что «реальная политическая жизнь сегодня в России запрещена, именно поэтому, собравшись здесь, за пределами этого огромного «ГУЛАГа», который образовался на месте нашей бывшей родины, мы способны объединиться, создать структуру, иметь системный подход для того, чтобы в будущем вернуться на свою родину с новыми силами, организованно, и дать нашему народу то, что он не имеет уже долгие десятилетия».