Ежегодно в Украине незаконно вырубают 330 тыс. га леса природно-заповедного фонда - экологи

Киев. 13 октября. УНИАН. Ежегодно в Украине незаконно вырубают 330 тысяч гектаров леса природно-заповедного фонда.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Он рассказал, что в половине областей страны (не учитывая Крым и оккупированный Донбасс) ведется незаконная вырубка деревьев в лесах природно-заповедного фонда. Ежегодно таким образом уничтожается 330 тыс. га леса, в объемах 1 млн кубических метров древесины, то есть 1/16 всего годового объема вырубки в Украине.

Борейко сообщил, что преступники наладили псевдо-законную схему, по которой рубят лес: "Закон о природно-заповедном фонде гласит, что для разрешения рубки в заповеднике необходимо получить лимиты Минприроды и действовать в соответствии с "Санитарными правилами в лесах Украины". Эти правила требуют также согласования в департаменте экологии соответствующей ОГА. Но оказалось, что 7 областных департаментов экологии согласовывают лимиты незаконно. К тому же, 4 ОГА не обращают внимания на санитарные правила вообще. На практике это означает, что лесники, которые хотят залезть в заказник, или получают согласования у тех, кто не уполномочен на это и игнорируют тех, кто имеет право на такие согласования. Другая схема - рубить лес вообще без согласований с кем-либо, или превышая лимиты».

Он отметил, что «например, в дендропарке Александрия в Киевской области, который подчинен президиуму Академии наук Украины, незаконные, якобы санитарные рубки, продолжаются годами. Рубят трехсотлетние дубы, якобы больные. А стоимость одного такого дерева на лесной бирже - до 1,5 млн грн. Похожая ситуация в Софиевском дендропарке в Черкасской области и дендропарке «Тростянец» в Черниговской области».

В свою очередь, юрист общественной организации Экоправо-Киев Галина Левина рассказала, что экологи обратились с административным иском к Департаменту экологии и природных ресурсов Сумской ОГА и требуют признать незаконными действия департамента по выдаче лимитов на санитарные рубки в пределах природно-заповедного фонда местного значения и отменить эти лимиты, как выданные ненадлежащим субъектом. На очереди, по словам Левиной, другие области, где незаконно рубят лес в заповедниках.