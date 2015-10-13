Общественные организации призвали столичные власти и профильный комитет парламента разрешить проблему теневых парковок в Киеве

Киев. 13 октября. УНИАН. Представители общественных организаций подготовили официальное обращение к мэру Киева, транспортному комитету Верховной Рады и Генеральной прокуратуре с просьбой взять под контроль проблему теневых парковок в столице, а также урегулировать данный вопрос на законодательном уровне.

Данное обращение на пресс-конференции в информагентстве УНИАН подписали представители общественной организации "Лига предпринимателей транспортной инфраструктуры", движения "Стоп нелегал" и ВГПО "Объединение Богдана Хмельницкого".

Как отметил в ходе пресс-конференции бывший директор коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Владимир Першин, представители теневого бизнеса в отстаивании своих интересов не ограничиваются даже физическим давлением.

"Утром пятницы в подъезде моего дома на меня напал человек с битой... Я однозначно связываю это событие со своей профессиональной деятельностью. Те документы, которые были подписаны мною в качестве договоров на эксплуатацию фиксированных мест парковки, действительны до сих пор. Предприниматели, подписавшие эти договоры, продолжают работать на тех площадках, которые ранее были нелегальными. И я думаю, что этот заказ был со стороны какого-то обиженного предпринимателя", - сказал Першин.

Как отметил представитель организации "Лига предпринимателей транспортной инфраструктуры" Иван Олейник, предприниматели неоднократно обращались с инициативой изменений налоговой ставки на парковки, но власти до сих пор не предприняли никаких мер.

"По всему городу одинаковая ставка налога на парковки - 6,5 грн. Но в зависимости от района стоимость парковки отличается, где-то 10-12, где-то 20-25. Поэтому в некоторых районах парковки попросту убыточны. Мы обращались с просьбой внести изменения в налоговый кодекс, но на сегодня проблема остается та же", - сказал Олейник.

В то же время, представитель организации "Объединение Богдана Хмельницкого" Игорь Бондарчук отметил, что чиновники попросту покрывают парковочный бизнес для получения взяток.

"Есть чиновники, которым просто выгодно иметь в кармане теневой бизнес. Они с него просто получают деньги. Какие схемы, кто этим занимается, все это изучается, но никто не хочет ничего делать, чтобы получить результат. А результат - это направить это в законное русло", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Першин заявил, что из-за незаконных парковок, которые действуют на самовольно занятых предпринимателями земельных участках, бюджет Киева ежегодно теряет более 25 млн грн. По его данным, за первый квартал 2015 года доходы от предоставления услуг "Киевтранспарксервиса" выросли на 11% - до 12,1 млн грн.