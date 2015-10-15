Компания KPMG создала веб-приложение для сбора решений актуальных для бизнеса задач в ходе проведения Forum One Ukraine

Киев. 15 октября. УНИАН. Аудиторская компания «KPMG-Украина» при содействии с украинскими программистами создала веб-приложение Solutions Network в формате социальной сети с целью формирования базы решений актуальных для бизнеса задач, выработанных в ходе проведения Forum One Ukraine.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил партнер компании KPMG Константин Карпушин.

«Мы решили сделать так называемую социальную сеть исключительно для бизнес-сообщества. Эта платформа создана для того, чтобы участники форума могли общаться между собой и решать 100 задач, актуальных для украинского бизнеса, которые будут рассмотрены на форуме», - сказал Карпушин.

По его словам, в ходе проведения форума перед каждой группой участников, состоящей примерно из 8 представителей украинского бизнеса, в рамках одной из восьми сессий будет поставлена определенная актуальная проблематика, которая возникает на сегодняшний день перед отечественными компаниями. По результатам работы менторы будут отбирать наиболее удачные варианты решений поставленных задач и в случае необходимости дорабатывать их.

В дальнейшем компания KPMG планирует сформировать базу решений насущных для украинского бизнеса задач.

«Наша задача, чтобы это была не просто социальная сеть, которая забудется через 2 дня, а сеть, которая даст реальную ценность хотя бы тем людям, которые придут на это мероприятие», - добавил Карпушин.

Справка УНИАН. KPMG – одна из крупнейших международных консалтинговых компаний, в офисах которой работают более 150 тыс. сотрудников в 155 странах мира. Подразделение «KPMG - Украина» работает на украинском рынке с 1992 года. Основными услугами компании являются предоставление аудиторских и консультационных услуг по налоговым и финансовым вопросам клиентам, среди которых большинство крупнейших украинских и международных компаний, а также целый ряд неправительственных организаций и финансовых институтов.

Forum One Ukraine – международный интерактивный форум для руководителей, владельцев бизнеса и менеджеров компаний, который пройдет в Киеве 16-17 октября 2015 года. В ходе проведения форума планируется рассмотреть 100 актуальных для бизнеса задач по стратегии и планированию, подбору и мотивации, маркетингу и продажам, конкуренции, оптимизации расходов и прибыли компании.