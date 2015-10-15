Эксперты представили ТОП-100 законодателей Верховной Рады за все восемь созывов

Киев. 15 октября. УНИАН. Негосударственное издание «Грушевского, 5» представило рейтинг законотворческой эффективности депутатов Верховной Рады Украины за 24 года работы украинского парламента.

Презентация рейтинга состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

«Мы вывели определенную сотню. 100 депутатов, которые были эффективными», - сказала главный редактор издания «Грушевского, 5» Наталья Павлова, и пояснила, что при составлении рейтинга учитывалось количество поданных депутатами законопроектов и в результате принятых.

По принятым законопроектам и был составлен рейтинг.

«Принятые законопроекты говорят о том, насколько эффективно работал депутат. Они уже прошли работу в комитетах, они были одобрены депутатами Верховной Рады», - отметила она.

Павлова сообщила, что лидером этого рейтинга стал депутат VI созыва Александр Омельченко – он имеет на своем счету 1139 принятых законов.

На втором месте - депутат III и VI созывов Сергей Подгорный – 1063 принятых закона, на третьем - депутат IV-VII созывов Давид Жвания - 681.

Последним в рейтинге является народный депутат III-VI созывов Вячеслав Коваль с 32-мя законами.

Среди других, на 4-м месте депутат III-VI созывов Юрий Ключковский – 622 закона, на 7-м – депутат IV, VI-VIII созывов Владимир Литвин – 413, на 12-м - депутат V-VII созывов Александр Ефремов – 204, на 23-м - депутат III-VII созывов Владимир Рыбак – 154, на 40-м – депутат III-VIII созывов Александр Турчинов – 93 закона.

Кроме того, на 45-м месте - депутат II-VII созывов Петр Симоненко, который имеет 84 принятых закона, на 54-м месте – депутат I-V созывов Александр Мороз – 73, на 58-м – депутат V-VIII созывов Олег Ляшко – 70, на 60-м – депутат III-V и VII созывов Петр Порошенко – 66.

На 66-м месте оказался депутат VIII созыва Владимир Гройсман с 63-мя законами, депутат III-VII созывов Адам Мартынюк занимает 69-е место с 57 законами, на 77-м месте - депутат II-VI и VIII созывов Юлия Тимошенко – 49.

Депутат VI и VII созывов Арсений Яценюк оказался на 81-м месте и имеет 43 принятых закона, на 82 месте - депутат I, III-VI созывов Раиса Богатырева – 43, на 87-м месте – депутат IV-VI созывов Андрей Клюев – 42, на 88-м месте – депутат V-VIII созывов Юрий Мирошниченко – 41 закон.

Рейтинг издания выделяет также 5 депутатов, которые за время своей работы в парламенте подали только по одному законопроекту. Среди других, это депутат V и VІ созывов Ринат Ахметов.

Также был составлен список из 42-х депутатов, которые вообще не подали ни одного законопроекта. Среди них, в частности, депутат VI созыва Святослав Вакарчук, депутат V-VII созывов Юрий Иванющенко, депутат V созыва Руслана Лыжичко и депутат IV созыва Александр Ярославский.

Как отметил кандидат юридических наук Тарас Дидыч, «сегодня мы наблюдаем такую картину, которая называется «законодательная инфляция», - когда количество законодательных актов растет с каждым созывом, в то же время качество, как минимум, лучше не становится».

Также эксперт отметил, что часто законы достаточно жестко критикуют.

Кроме того, Дидыч подчеркнул необходимость обеспечить контроль над законодательной деятельностью депутатов со стороны общественности.