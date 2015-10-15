Друзья и близкие погибшего в результате ДТП рэпера Ларсона отмечают, что расследование проводится несправедливо

Киев. 15 октября. УНИАН. Друзья и близкие рэпера Ларсона (Сергея Ларькина), погибшего в результате ДТП, убеждены в том, что расследование этого дела проводится необъективно и несправедливо.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, ведущий и друг Ларькина Андрей Федоров отметил, что на сегодняшний день делается все для того, чтобы семья устала от страданий и перестала быть активной стороной следствия.

«Понятно, что нет справедливого следствия. Давят морально на родителей Сергея, на его друзей, родственников», - добавил он.

В свою очередь адвокат Андрей Цыганков убежден, что, если бы данное ДТП не получило широкой огласки, дело было бы закрыто.

«Мы убеждены, что с учетом того, как это дело расследовалось с самого начала, оно готовилось к закрытию», - заверил адвокат.

По его словам, первое обстоятельство, которое об этом свидетельствует, это что следователь, расследовавший обстоятельства ДТП на месте только на следующий день, возможно, с «чьего-либо разрешения», зарегистрировал соответствующее уголовное производство в Едином реестре досудебного расследования. Хотя ничего не мешало ему сделать это в тот же день, как это делают по делам, когда заинтересованы, чтобы было проведено объективное расследование.

«Кроме этого, адвокатами получена информация от полицейских, прибывших на место ДТП, как действительно оно произошло, что осталось на асфальте, какие следы должен был зафиксировать следователь. И схема, которая была сделана следователем, не соответствует этим фотографиям и фотографиям свидетелей. Она готовилась для того, чтобы происходило, как обычно: байкер, не контролируя скорость, въехал в дорогой джип, сломал бампер ... Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что и подозрение, и тот розыск, который проводится сейчас в отношении Скляренко (женщина-водитель, которая была участницей ДТП) основывается на тех материалах, которые были получены непосредственно на месте ДТП, но почему-то этот розыск начался только через две недели после происшествия. Именно в тот день, когда Скляренко не явилась вдруг на предъявление подозрения», - рассказал адвокат.

Как он отметил, для того, чтобы полностью понять картину того, что произошло, необходимо было бы получить информацию о звонках с телефона Скляренко, которая после ДТП разговаривала по нему.

«Лицо, сбившее байкера Ларсона, непрерывно разговаривало по телефону непосредственно за рулем. Кого нужно уговорить на то, чтобы принять трафик этого мобильного телефона, который известен, и установить, кому она звонила и чьи распоряжения выполняли следователи, когда возвращали автомобиль ее мужу. Более того, нужно установить и трафик телефона ее мужа, который разговаривал по нему, размахивал руками и давал все время кому-то указания. К сожалению, мы, как адвокаты, ограничены в возможности доказать следователю то, что получение такого трафика даст ответы практически на все, что происходило. По нашему мнению, единственное, за что переживает следователь, что увидит в этом списке знакомые номера телефонов своих руководителей», - добавил он.

Адвокат также отметил, что в настоящее время участница ДТП, в результате которого погиб Ларсон, находится в розыске.

«Розыск Скляренко начался тогда, когда нам с братом Сергея Ларькина удалось получить информацию, что она покинула территорию Украины. Она внесена в розыскные списки ... Есть основания полагать, что процесс розыска кем-то уже решен. Такое впечатление, что, выехав из страны с мужем, они дали разрешение, что их можно искать ... Сегодня защита готовит документы, чтобы розыск проходил и на территории США, но это процедура очень длительная, и мы понимаем, что, если есть паспорт США, то есть основания полагать, что она находится уже на территории другой страны, так как их отпустили и помогли выехать», - добавил он.

В свою очередь брат погибшего рэпера Руслан Ларькин отметил, что лично общался с братом после ДТП и тот подтвердил ему, что его сбили.

«Никто не приходил в больнице, не опрашивал его. Хотя Сергей был в сознании. Я ему лично задавал основные вопросы. Я спросил у него, виноват ли он, и он показал головой, что нет. Я спросил, сбили ли его, и он показал, что его сбили. Он не мог разговаривать, но мог показывать знаками, писал рукой», - сказал брат.

Друг рэпера, музыкант Александр Сидоренко (Фоззи) обратился с просьбой к тем, кто может помочь получить распечатку с мобильного телефона Скляренко.

«Есть люди, которые имеют доступ к параллельным базам данным, которые могут неофициально помочь адвокатам ... Помогите нам, ведь сами живете в Украине и прекрасно понимаете, как работает кумовство. Помогите нам данными биллинга, выйдите на связь с родственниками Сергея, с адвокатами. Мы вам будем очень благодарны», - сказал он.

Председатель Киевского городского союза ветеранов АТО Игорь Мари сообщил, что сейчас в СМИ можно увидеть много информации, которую распространяют о рэпере Ларсоне, в частности, и то, что он никогда не был в зоне проведения АТО. По словам Мари, это абсолютная неправда.

«Он был в зоне АТО и помогал бойцам. Могу заявить, что он был в самых горячих точках проведения АТО, но есть подразделения, которые были почти везде, и о которых нельзя говорить», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 17 сентября в Киеве на углу улиц Митрополита Василия Липкивского и Кудряшова. Женщина за рулем автомобиля Cadillac Escalade в нарушение правил дорожного движения не пропустила встречный транспорт и совершила наезд на мотоциклиста. Пострадавшим оказался 37-летний Ларсон, который от полученных травмы 26 сентября умер в больнице.

В милиции Киева заявили, что участница ДТП отказывается давать показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

6 октября Шевченковский районный суд Киева дал разрешение на задержание женщины-водителя, участницы аварии и доставку ее в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Она объявлена в розыск.