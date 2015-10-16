Представители ассоциации деревообрабатывающих предприятий обратились к Президенту Украины с просьбой урегулировать критическую ситуацию в отрасли

Представители ассоциации деревообрабатывающих предприятий Западной Украины просят президента урегулировать критическую ситуацию в отрасли

Киев. 16 октября. УНИАН. Представители ассоциации деревообрабатывающих предприятий Западной Украины обратились к президенту Украины с просьбой урегулировать критическую ситуацию в отрасли и создать благоприятные условия ведения бизнеса.

Данное обращение от имени "Деревообрабатывающих предприятий Прикарпатья" в информагентстве УНИАН обнародовал глава асоциации Игорь Соболевский, которого поддержали все участники пресс-конференции: глава Львовской ассоциации деревообработчкиков Николай Когут, представитель Закарпатской асоциации Иван Габор, глава Черновецкой ассоциации Дмитрий Саин, представитель Тернопольской ассоциации Николай Притолюк, глава асоциации Киевщины Александр Илюшенко.

По словам главы ассоциации «Деревообрабатывающих и лесозаготавливающих предприятий Западной Украины» Игоря Соболевского, на сегодняшний день полностью остановлен экспорт древесины, а сотни грузовиков с древесиной, имея необходимые документы, не могут пересечь украинскую границу.

«Весной этого года Верховная Рада запретила экспорт круглого леса, а Кабинет министров Украины дал распоряжение – на протяжении трех месяцев подготовить положение про сертификацию деревообрабатывающей продукции, но ничего сделано не было и 10 октября практически весь экспорт по всей границе Украины был заблокирован», - сказал Соболевский.

Он уточнил, что на всех границах Украины стоят сотни грузовиков с готовой продукцией, которая идет на Западный экспортный рынок. Абсолютно вся продукция сертифицирована, а на каждом ранее выданном сертификате указан срок его действия – 2 месяца.

«На границах стоят автомобили уже сертифицированные и никаких правовых оснований на их остановку нет», - сказал Соболевский.

В свою очередь глава львовской ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготавливающих предприятий Украины Николай Когут сообщил, что ассоциация также предлагает упрощенную систему выдачи электронных сертификатов происхождения, которая внедряется на базе уже созданного и работающего комплекса электронного учета древесины.

«За основу сертификата берутся данные товарно-транспортной накладной, которая используется аппаратом электронного учета и вносится в базу таможни», - отметил он.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции главы киевской ассоциации деревообрабатывающих предприятий Александра Илюшенко, в Киевской области сложилась аналогичная ситуация - предприниматели останавливают свои производства и сокращают рабочие места. «Мы полностью поддерживаем данное обращение и просим Петра Алексеевича помочь нам в данной ситуации», - сказал он.

В этой связи ассоциация обратилась с открытым письмом к президенту Украины с просьбой содействовать скорейшему урегулированию проблемы и созданию условий для начала функционирования положения о сертификации лесопродукции.

Участники пресс-конференции отметили необходимость решить вопрос с пропуском машин, которые незаконно задержаны на границе и считать ранее выданные сертификаты, которые имеют срок действия 2 месяца, пригодными. Также предприниматели просят правительство учитывать интересы бизнеса и внедрить прозрачную систему выдачи сертификатов деревообрабатывающей продукции.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/ukr/themes/60626

Видео с пресс-конференции: