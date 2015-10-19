За Кличко проголосовали бы почти 20% киевлян, если бы выборы мэра столицы состоялись в середине октября – опрос

Киев. 19 октября. УНИАН. За нынешнего мэра столицы Виталия Кличко проголосовали бы 19,5% киевлян, за кандидата от партии «Рух за реформы» Сергея Думчева – 10,3%, за кандидата от партии «Единство», бывшего столичного градоначальника Александра Омельченко - 7,3%, если бы выборы мэра Киева состоялись в середине октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследований регионального развития Украины, которые обнародовал на пресс-конференции в УНИАН руководитель исследовательских проектов института Виталий Мороз.

По его словам, опрос показал, что, если бы выборы состоялись в середине октября, ни один из кандидатов на должность Киевского городского головы не смог бы набрать абсолютное большинство голосов.

На вопрос «Каким был бы ваш выбор?», ответы респондентов разделились следующим образом (среди тех, кто определился, а это 52,4% опрошенных):

19,5% проголосовали бы за Кличко (партия БПП «Солидарность»); 10,3% - за Думчева (партия «Рух за реформы»); 7,3% - за Омельченко (партия «Единство»); 6,9% - за Борислава Березу (партия «Решительные граждане»); 5,1% - за Сергея Гусовского (партия «Объединение «Самопомич»); 4,0% - за Владимира Бондаренко (ВО «Батькивщина»); 3,8 – за Геннадия Корбана (партия «Украинское объединение патриотов - УКРОП»); 3,8% - за Александра Мирного (ВО «Свобода»); 1,7% - за Александра Пузанова (партия «Оппозиционный блок»); 1,1% - за Василия Гацько (партия «Демократический альянс»); 0,3% - за Юрия Еханурова (партия «Видродження»); 2,8% проголосовали бы за другого кандидата; 4,6% - отказались отвечать.

*** Институт исследований регионального развития Украины проводил опрос киевлян с 9 по 16 октября. Всего было опрошено 1021 респондента по квотной выборке, репрезентативной по возрасту, полу и району проживания. Погрешность не превышает 3,1%.